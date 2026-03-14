イェンギのJ初弾が決勝点! ACLE明けの町田がリーグ連勝、柏は昨季の敗戦数と並ぶ5敗目…
[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節 柏 0-1 町田 三協F柏]
14日、三協フロンテア柏スタジアムでJ1百年構想リーグ EAST第6節が開催された。試合は、FWテテ・イェンギのゴールでFC町田ゼルビアが先制、この得点が決勝点となり町田が柏レイソルに1-0の勝利を飾った。
千葉との第5節を1-2で落とした9位・柏(勝ち点3)。スタメンを2選手入れ替えて、MF小見洋太はベンチスターと、千葉戦で負傷交代となったMF小西雄大はメンバー外に。代わって、ボランチにはMF戸嶋祥郎が4試合ぶりに先発、MF山之内佑成は左WBとしては初先発となった。
10日にホームで江原FC(韓国)を1-0で下して、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ベスト8入りを決めた町田は、1試合未消化ながら勝ち点9で4位につける。江原FCの先発からは3選手を入れ替えて、DF岡村大八、MF西村拓真、FWナ・サンホを起用。江原FC戦で負傷交代したMF相馬勇紀はベンバー外となった。[スタメン&布陣]
立ち上がり4分に町田はMF林幸多郎のロングスローから相手ゴール前でのシーンをつくったが、シュートまでは至らず。ボール支配を高めて試合を進めようとする柏にアクシデントが起こり、DF原田亘がピッチに座り込んで試合が中断。自らの足でピッチを退いたが、17分でDF馬場晴也と交代となった。
ナ・サンホがキッカーを務めるセットプレーで柏ゴールに迫る町田だが、GK小島亨介を中心とした柏守備陣を攻略できない。
24分、柏は左サイドで縦に仕掛けた山之内のクロスからニアサイドでFW垣田裕暉が合わせるも、シュートは枠を外れてしまう。その5分後には、同じような形で町田がチャンスを迎える。ナ・サンホが左サイドで縦に仕掛けてクロスを送ると、中央でテテ・イェンギが左足でゴールに流し入れて、前半29分に町田が先制点を奪った。
先手をとられて以降は柏が攻勢を強め、両サイドから攻略しようと試みるも、町田の5-4-1の守備ブロックを前にチャンスをつくれないまま最初の45分を終えた。
ハーフタイムに柏のリカルド・ロドリゲス監督は動いて、垣田とDF杉岡大暉に代えてFW細谷真大とDF三丸拡を投入した。
後半、最初の決定機をつくったのは町田だった。7分、MF白崎凌兵のパスからイェンギにGKとの1対1のシーンが訪れたが、GK小島の好セーブにシュートは阻まれた。
1トップの細谷が起点となって攻勢を強めていく柏は、15分には山之内からMF汰木康也へと交代枠を使った。27分には三丸のスルーパスから細谷がPA内からシュートを放ったが、GK谷晃生の守備範囲だった。
リードしている町田は、イェンギと西村に代えて、FW藤尾翔太とFWエリキをピッチに送る。さらに、ナ・サンホとMFネタ・ラヴィを下げて、MF仙頭啓矢とMF前寛之を起用。柏は戸嶋を下げてMF仲間隼斗を入れて、仲間をシャドー、MF小泉佳穂をボランチにスライドさせた。
柏は細谷が相手の背後を狙い続けて好機をうかがうも、町田守備陣が決定機を許さず。4分のATでもスコアは動かず、町田がリーグ2連勝。柏は今季2度目の連敗で、昨季の敗戦数と並ぶ5敗目を喫した。
(取材・文 奥山典幸)
14日、三協フロンテア柏スタジアムでJ1百年構想リーグ EAST第6節が開催された。試合は、FWテテ・イェンギのゴールでFC町田ゼルビアが先制、この得点が決勝点となり町田が柏レイソルに1-0の勝利を飾った。
千葉との第5節を1-2で落とした9位・柏(勝ち点3)。スタメンを2選手入れ替えて、MF小見洋太はベンチスターと、千葉戦で負傷交代となったMF小西雄大はメンバー外に。代わって、ボランチにはMF戸嶋祥郎が4試合ぶりに先発、MF山之内佑成は左WBとしては初先発となった。
立ち上がり4分に町田はMF林幸多郎のロングスローから相手ゴール前でのシーンをつくったが、シュートまでは至らず。ボール支配を高めて試合を進めようとする柏にアクシデントが起こり、DF原田亘がピッチに座り込んで試合が中断。自らの足でピッチを退いたが、17分でDF馬場晴也と交代となった。
ナ・サンホがキッカーを務めるセットプレーで柏ゴールに迫る町田だが、GK小島亨介を中心とした柏守備陣を攻略できない。
24分、柏は左サイドで縦に仕掛けた山之内のクロスからニアサイドでFW垣田裕暉が合わせるも、シュートは枠を外れてしまう。その5分後には、同じような形で町田がチャンスを迎える。ナ・サンホが左サイドで縦に仕掛けてクロスを送ると、中央でテテ・イェンギが左足でゴールに流し入れて、前半29分に町田が先制点を奪った。
先手をとられて以降は柏が攻勢を強め、両サイドから攻略しようと試みるも、町田の5-4-1の守備ブロックを前にチャンスをつくれないまま最初の45分を終えた。
ハーフタイムに柏のリカルド・ロドリゲス監督は動いて、垣田とDF杉岡大暉に代えてFW細谷真大とDF三丸拡を投入した。
後半、最初の決定機をつくったのは町田だった。7分、MF白崎凌兵のパスからイェンギにGKとの1対1のシーンが訪れたが、GK小島の好セーブにシュートは阻まれた。
1トップの細谷が起点となって攻勢を強めていく柏は、15分には山之内からMF汰木康也へと交代枠を使った。27分には三丸のスルーパスから細谷がPA内からシュートを放ったが、GK谷晃生の守備範囲だった。
リードしている町田は、イェンギと西村に代えて、FW藤尾翔太とFWエリキをピッチに送る。さらに、ナ・サンホとMFネタ・ラヴィを下げて、MF仙頭啓矢とMF前寛之を起用。柏は戸嶋を下げてMF仲間隼斗を入れて、仲間をシャドー、MF小泉佳穂をボランチにスライドさせた。
柏は細谷が相手の背後を狙い続けて好機をうかがうも、町田守備陣が決定機を許さず。4分のATでもスコアは動かず、町田がリーグ2連勝。柏は今季2度目の連敗で、昨季の敗戦数と並ぶ5敗目を喫した。
(取材・文 奥山典幸)