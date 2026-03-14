F1中国 GP予選

サーキット：中国／上海 IC

天気：晴れ

路面状況：ドライ

気温：17.6℃

路面温度：29.5℃

F1中国 GPの予選が上海 ICで行われ、K.アントネッリ（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はG.ラッセル（MER）、3番手はL.ハミルトン（FER）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 K.アントネッリ（MER）1:33.305／1:32.443／1:32.064／15

2位 G.ラッセル（MER）1:33.262／1:32.523／1:32.286／13

3位 L.ハミルトン（FER）1:33.522／1:32.567／1:32.415／19

4位 C.ルクレール（FER）1:33.175／1:32.486／1:32.428／20

5位 O.ピアストリ（MCL）1:33.590／1:33.130／1:32.550／20

6位 L.ノリス（MCL）1:33.535／1:32.910／1:32.608／20

7位 P.ガスリー（ALP）1:33.788／1:33.003／1:32.873／21

8位 M.フェルスタッペン（RBR）1:33.417／1:33.098／1:33.002／20

9位 I.ハジャー（RBR）1:33.632／1:33.352／1:33.121／20

10位 O.ベアマン（HAS）1:33.687／1:33.197／1:33.292／19

11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:34.116／1:33.354／-／12

12位 F.コラピント（ALP）1:33.634／1:33.357／-／15

13位 E.オコン（HAS）1:33.974／1:33.538／-／14

14位 L.ローソン（RB）1:34.139／1:33.765／-／15

15位 A.リンドブラッド（RB）1:33.906／1:33.784／-／15

16位 G.ボルトレート（AUD）1:33.549／1:33.965／-／14

17位 C.サインツ（WIL）1:34.317／-／-／10

18位 A.アルボン（WIL）1:34.772／-／-／10

19位 F.アロンソ（AST）1:35.203／-／-／9

20位 V.ボッタス（CAD）1:35.436／-／-／9

21位 L.ストロール（AST）1:35.995／-／-／9

22位 S.ペレス（CAD）1:36.906／-／-／6

2026-03-14 17:09:05 更新