【F1中国 GP予選速報】予選1番手はK.アントネッリ
F1中国 GP予選
サーキット：中国／上海 IC
天気：晴れ
路面状況：ドライ
気温：17.6℃
路面温度：29.5℃
F1中国 GPの予選が上海 ICで行われ、K.アントネッリ（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はG.ラッセル（MER）、3番手はL.ハミルトン（FER）となっている。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ
1位 K.アントネッリ（MER）1:33.305／1:32.443／1:32.064／15
2位 G.ラッセル（MER）1:33.262／1:32.523／1:32.286／13
3位 L.ハミルトン（FER）1:33.522／1:32.567／1:32.415／19
4位 C.ルクレール（FER）1:33.175／1:32.486／1:32.428／20
5位 O.ピアストリ（MCL）1:33.590／1:33.130／1:32.550／20
6位 L.ノリス（MCL）1:33.535／1:32.910／1:32.608／20
7位 P.ガスリー（ALP）1:33.788／1:33.003／1:32.873／21
8位 M.フェルスタッペン（RBR）1:33.417／1:33.098／1:33.002／20
9位 I.ハジャー（RBR）1:33.632／1:33.352／1:33.121／20
10位 O.ベアマン（HAS）1:33.687／1:33.197／1:33.292／19
11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:34.116／1:33.354／-／12
12位 F.コラピント（ALP）1:33.634／1:33.357／-／15
13位 E.オコン（HAS）1:33.974／1:33.538／-／14
14位 L.ローソン（RB）1:34.139／1:33.765／-／15
15位 A.リンドブラッド（RB）1:33.906／1:33.784／-／15
16位 G.ボルトレート（AUD）1:33.549／1:33.965／-／14
17位 C.サインツ（WIL）1:34.317／-／-／10
18位 A.アルボン（WIL）1:34.772／-／-／10
19位 F.アロンソ（AST）1:35.203／-／-／9
20位 V.ボッタス（CAD）1:35.436／-／-／9
21位 L.ストロール（AST）1:35.995／-／-／9
22位 S.ペレス（CAD）1:36.906／-／-／6
2026-03-14 17:09:05 更新