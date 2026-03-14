歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。実は全て読み切った超人気コミックを明かす場面があった。

この日は「大人になってからの友達」がテーマでさまざまなメッセージが寄せられる中、和田は「誰か欲しいな。私の場合は趣味がないからね」とポツリ。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「だって例えば麻雀仲間もいますし」と指摘すると、和田は「麻雀仲間ってね、あんまり仲良くなれない。パチンコ仲間もあんまり仲良くなれない」ともらした。

さらに「私は洋画を鑑賞したいんですよ」と告白。「それと黙っててくれたら、小さい頃あんまり見られなかったんで、アニメを勉強したいですね、何も知らないから。一緒に見て、なんか分かんないこともし私があったら（教えてくれる人がいい）」とした。

「この世界入って、中川翔子ちゃんと眞鍋かをりさんに教えてもらって。その時に『ドラゴンボール』を覚えたぐらいですから」と続けると、垣花アナは「アッコさんでも『ドラゴンボール』全部読み切ったんですよね」。

和田は「それはNHKの人が本くださって。あと何も知らない（から）」とした。