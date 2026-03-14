俳優の杉浦太陽（45）、タレントの辻希美（38）が14日、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」にシークレットゲストとして出演し、長女でインフルエンサーの希空（18）と親子共演を果たした。

希空の背後から杉浦・辻夫妻が登場すると、会場は大歓声。仲良く3人でランウェイを歩き、センターステージで杉浦と辻が希空の両頬にキス。親子愛たっぷりのパフォーマンスに大盛り上がりとなった。

辻は「共演自体が初めてなので、凄い緊張しました」とはにかんだ。3人は、「AEON Pay」のCMに出演することを発表。そして、CMで踊っている「LOVEマシーン」を、ステージ上でも息ぴったりに披露した。

MCの鷲見玲奈は「直前まで舞台の裏で、3人で輪になって踊ってたんですよ。かわいらしい光景でした」とにっこり。希空は「私がちょうどこの会場で、去年の3月に初めてTGCに出演したので、1年越しに3人で歩いて、まさかその音源がLOVEマシーンって、本当に感動」と万感の思いを語った。

杉浦が「1年前は僕ら観客席で見てたんですよ」と笑うと、辻は「娘と一緒にステージに立つっていうことが本当の夢だったので、こんなに早くかなってしまって涙が出そう」と感慨に浸った。