◆オープン戦 中日４―４楽天（１４日・バンテリンドーム）

中日は３点を追う６回に追いついた。７回以降は走者を出しながらも、チャンスを生かせず、引き分けた。

初回、１番に座った鵜飼の左翼への先頭打者アーチで先制。３点ビハインドの５回２死二塁では、石伊が左翼テラス席へのオープン戦１号２ランを放ち、１点差に迫ると、６回１死二塁では石川昂の左越え二塁打で同点とした。

先発した松葉は、４回１／３を１０安打４失点。１―０の２回１死から浅村に、高めの直球を右中間テラス席に運ばれる同点ソロを献上。さらに、１死一塁から宗山に勝ち越し二塁打を浴びた。５回には２者連続四球で無死一、二塁とされ、マッカスカーの中前打で４点目を許した。続く宗山を二ゴロに打ち取ったところでマウンドを降りた。

１死二、三塁から継投した２番手の根尾は、太田を三ゴロ、佐藤を遊ゴロに打ち取り、火消しに成功。１３日にも８回に登板し、無失点だった右腕が、開幕１軍へアピールした。

６回から登板した開幕ローテ候補の２年目・マラーは４回を３安打無失点と上々の仕上がり。沖縄・北谷キャンプでは、左脇腹の違和感で別メニュー調整となっていたが、２週間後に迫った開幕へアピールした。