女優のゼンデイヤ（29）が、俳優トム・ホランド（29）との結婚を示唆するかのように左手の指輪を披露した。映画「スパイダーマン」シリーズで共演した2人は、長年の交際を経て2024年後半に婚約。今月初めには、スタイリストのロー・ローチが「結婚式はもう終わっている」と発言していた。



【写真】左手薬指の指輪を見せたゼンデイヤ

正式な発表はないものの、ゼンデイヤは最近、左手の薬指に新たな指輪を着けて公の場に登場。3月12日に開催された「ブラック・ウィメン・イン・ハリウッド・アワード」では、その意味をうかがわせる場面があった。



司会のマルサイ・マーティンは、「彼女はプライベートを簡単に明かさない」と前置きしたうえで、「何かサインを見せて」と呼びかけ。ゼンデイヤははにかみながら指輪をカメラに向け、会場からは拍手が起こった。さらに米「ピープル」誌によると、会場では祝福の言葉に応じる姿も目撃されたという。



先日ローは、ロサンゼルスで行われたアクター賞授賞式の場で、2人について、「結婚式はもう終わってる。見逃したね」とコメント、真偽を問われると、「本当だよ」と断言した。



ゼンデイヤとトムは2016年に交際の噂が浮上し、2021年にキス写真が報じられて関係を公にしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）