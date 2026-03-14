NetflixがWBCを独占配信中だ。「せっかく加入したのだから、WBC以外も見ておこう」。そんな人にオススメしたいネトフリドラマ5選を、年間130本以上のドラマを観る、ドラマウォッチャーの明日菜子さんに紹介してもらった。

【写真で見る】「Netflix作品の到達点」「彼女以外ありえない配役」…年130本観るドラマ通が選ぶ、Netflix傑作ドラマ5選

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野球の祭典・WBC。日本ではその全試合が、Netflixで独占配信されている。かつてはテレビの象徴的なコンテンツだった野球中継が、いまやネット配信になるのだから、時代の変化を感じずにはいられない。

ここ数年で、配信サービスならびに配信ドラマの存在感は一気に強まった。劇中のセリフ「もうええでしょう」が2024年の流行語大賞トップテンを受賞した『地面師たち』をはじめ、Netflix作品の盛り上がりは、一介のドラマウォッチャーとしても特に無視できない。近年は俳優自らがプロデュースに名乗りを上げる作品も多く、賀来賢人主演『忍びの家 House of Ninjas』、佐藤健主演『グラスハート』、岡田准一主演『イクサガミ』が、話題を席巻した。今回は、Netflix独占配信ドラマの中からおすすめ作5本を紹介する。



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（1）『阿修羅のごとく』（2025年）

夫に先立たれた長女・綱子（宮沢りえ）、専業主婦の次女・巻子（尾野真千子）、図書館で働く男っ気のない三女・滝子（蒼井優）、無名のボクサーを支える四女・咲子（広瀬すず）を中心に繰り広げられるホームドラマ。ある日、年老いた父に愛人がいることが発覚するのだが、実は四姉妹にも家族には打ち明けられないそれぞれの秘密があった。

不朽の名作を、是枝裕和がリメイク

向田邦子の不朽の名作を、是枝裕和がリメイク。大竹しのぶ・黒木瞳・深津絵里・深田恭子が四姉妹を演じた映画版（監督：森田芳光／2003年）と比べると、画面はより艶やかでフォトジェニックな印象だ。昭和という時代がまた一つ遠のいたせいか、当時のごく普通の営みが、いまの私たちには手を伸ばしても届かないほどの豊かさを帯びて映し出される。

「男らしさ／女らしさ」という時代特有の価値観もあえて削がれてはいないが、男たちに振り回されながらも地に足をつけて生きる女たちのしたたかさが、どこかエンパワーメントのように感じられるのが、令和的かもしれない。

間違いなく、現時点におけるNetflix作品の到達点の一つだろう。どのキャストも最優秀主演賞級だが、宮沢りえ・尾野真千子・蒼井優に肩を並べた広瀬すずは、若手俳優の中でトップクラスの存在だと確信した。Netflix制作の是枝作品ならば、森七菜と出口夏希のW主演作『舞妓さんちのまかないさん』（2022年）もあわせてオススメしたい。

（2）『サンクチュアリ -聖域-』（2023年）

礼節と格式を重んじる角界を舞台にしたオリジナルドラマ。札付きの悪だった猿桜（一ノ瀬ワタル）が、その世界を荒々しく駆け上がっていく本作は「相撲版『SLAM DUNK』」とも名高く、海外でも話題を呼んだ。

身ひとつでしのぎを削る男たちの世界・角界は、女人禁制の“サンクチュアリ”であり、いまだ男尊女卑的な意識も根強い。だが、そんな屈強な男たちの鍵を握るのは、いずれも“母親”だ。猿桜も父も、奔放な早苗（余貴美子）に振り回されてきたという背景が、物語のフックになっている。

一方、男性中心の業界に身を置きながら、どんな扱いにも屈しない記者・飛鳥（忽那汐里）の存在も印象的だ。

キャストは約1年の肉体改造を経て臨んだ

主演の一ノ瀬をはじめ、力士役を演じるキャスト陣は、ハリウッドで肉体改造を専門に扱うトレーナーの指導の下、約1年に及ぶ肉体改造や稽古に取り組んだ。ここまで精力的に“大相撲”を描いた作品は、後にも先にも生まれないのではないかという思いも含め、記憶に留めておきたい一作だ。

（3）『匿名の恋人たち』（2025年）

フランスとベルギーの合作によるロマンティック・コメディ映画をベースに、『君の膵臓をたべたい』の月川翔が監督を務めた。キャストには、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）を終えたばかりの小栗旬と、『春のワルツ』『トンイ』などで知られる韓国の国民的俳優ハン・ヒョジュが名を連ねる。Netflixならではの、超豪華日韓タッグが実現した一作だ。

舞台は人気のチョコレートショップ。新代表の壮亮（小栗）は極度の潔癖症で他人に触れられず、ショコラティエのハナ（ハン）は視線恐怖症のため、匿名でチョコレートを納品している。第一印象は最悪の二人だが、不思議なことに壮亮はハナにだけ触れることができ、ハナもまた壮亮の顔だけはまっすぐ見ることができる。やがて二人は、互いにとって唯一の理解者になっていく。

一途に片思いする小栗旬の姿が新鮮

本作を一言で表すなら、“令和のトレンディドラマ”だろう。気持ちのいい王道展開は、テレビドラマ全盛期の懐かしさを感じさせる一方で、メインとなる大人たち4人がそれぞれ生きづらさを抱えている点が現代的である（中村はアルコール依存気味、赤西は不眠症という設定）。

『リッチマン、プアウーマン』（フジテレビ系、2012年）など、憧れの存在を多く演じてきた小栗が、40代に突入した今、一途に片思いする姿がとにかく新鮮だ。ハンが演じるキュートなヒロインにも心を掴まれる。

（4）『極悪女王』（2024年）

心優しきひとりの少女は、なぜ日本女子プロレスを代表するヒール（悪役）になったのか。日本中から嫌われた最恐のヒール・ダンプ松本の半生を描く本作は、日本がプロレスに熱狂していた80年代の空気も見事に再現している。

女子プロレスラー役の俳優はオーディションで選ばれ、ゆりやんレトリィバァがダンプ松本役を射止めた。企画・脚本・プロデュースは鈴木おさむ。総監督は映画『孤狼の血』シリーズなどで知られ、自身も大のプロレスファンである白石和彌。さらにプロレス監修には、劇中で唐田えりかが演じた長与千種が参加している。

「彼女以外は考えられない」絶妙な配役

主人公の香（ゆりやん）は、ビューティ・ペアに憧れてプロレス界の扉を叩くものの、なかなか芽が出なかった。やがて言われるがままに悪役レスラーの道を歩み始めるのだが、とある事件をきっかけに、真の“ヒール”へと覚醒する。ゆりやんの配役も絶妙で、いま思い返してみても彼女以外は考えられない。

熱狂的な女子プロレスブームの中で世間に消費された彼女たちの物語が、時を経て、ふたたびスポットライトを浴びる。そのことに、なによりも強いドラマ性を感じた。一時代を築いた女子プロレスと、当時リングで戦い続けた選手たちへの敬意が込められた一作である。

（5）『宇宙を駆けるよだか』（2018年）

最後に紹介するのは、Netflixオリジナル作品の中でもわりと初期に配信された『宇宙を駆けるよだか』。容姿も性格も正反対の女子高生二人による“入れ替わり”学園ドラマで、原作漫画は2016年度「このマンガがすごい！オンナ編」で第5位にランクインしている。クレジット上はWEST.（当時はジャニーズWEST）の重岡大毅と神山智洋のW主演となっているが、アイドルドラマと侮るなかれ。美醜をテーマに、嫉妬や羨望が渦巻く人間の本質が問われる一作だ。

クラスメイトの飛び降り現場を目にして…

容姿端麗で友達も多く、順風満帆な学園生活を送るあゆみ（清原果耶）は、クラスメイトの然子（富田望生）がビルから飛び降りる現場を目撃する。そのまま気を失ったあゆみが目を覚ますと、なぜか自分は然子の姿になっていた。周囲に助けを求めようとするものの、今まで向けられたことのなかった冷ややかな視線に衝撃を受ける。一方、あゆみの姿を手に入れた然子は、かつての自分では決して手に入らなかった友達や恋人を次々と奪っていく――。

物語の中心にいるのは、あくまであゆみと然子だ。清原と富田による入れ替わりの芝居が見事で、声色や台詞回しのニュアンスなど、細部まで互いを意識して演じているのが伝わってくる。役柄としては真逆だが、善の富田と悪の清原の芝居はとりわけ印象に残る。容姿が変わってもあゆみにまっすぐな思いを寄せる俊平（重岡）と、誰もが認める秀才でありながら拭いきれない劣等感を抱く公史郎（神山）を含め、メインキャスト4人の存在感が光る。

すでに12本の新作ラインナップを発表

さて、2026年のNetflixはすでに12本の新作ラインナップを発表している。この春配信予定の柳楽優弥主演作『九条の大罪』や戸田恵梨香が細木数子を演じる『地獄に堕ちるわよ』をはじめ、今年も強力なタイトルが控えている。Netflixをこれまで以上に身近に感じる一年になりそうだ。

（明日菜子）