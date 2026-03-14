日本では毎年、約8万人が“行方不明者”として届け出られる。その多くはやがて帰宅するが、数千人は完全に姿を消してしまう。「蒸発者」と呼ばれる彼らは、それまでの生活をすべて捨て、ひと知れず新しい人生を始める。

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すべてを捨てた後、彼らは何を考え、どう生きるのか。3月14日公開の映画『蒸発』は、姿を消した蒸発者たち本人に取材を重ねた、衝撃のドキュメンタリーだ。



姿を消した“蒸発者”たちを取材した衝撃作 ©️2024 OSSA FILM, BR, MORI FILM

日本独自の「蒸発」に注目

本作は、ドイツ人のアンドレアス・ハートマンと、日本人の森あらたによる共同監督作品。蒸発者に焦点を当てるというアイディアは、ハートマン監督による発案だったという。

「きっかけは2014年の日本滞在でした。当時、京都で若いホームレスの男性を追ったドキュメンタリーを撮影していたのですが、リサーチを進めるうちに、日本独自の蒸発という現象を知ったのです。

たとえば、大阪の釜ヶ崎（西成区北部）には匿名や偽名で生活する人々が数多く存在し、さらには失踪を手助けする『夜逃げ屋』という職業まである。こうした事実に強い衝撃を受け、このテーマで作品を撮ろうと決意しました」

ハートマン監督は、ベルリン在住の森監督に相談を持ちかける。カメラ撮影に徹するハートマン監督のかわりに、森監督は出演者との交渉を担う。日本人監督という心強いパートナーを得て、プロジェクトは本格的に始動した。だが、撮影は苦難の連続だったという。

「撮影の途中で作品作りを諦めかけたことは何度もあります。何しろ、社会から離れ、誰も知らない土地で身を隠して暮らす人々を探し出し、さらにカメラで密着する必要があったからです」（森監督）

蒸発者たちの事情はさまざまだが、共通しているのは「過去を捨て、素性を隠して生きている」という点だ。そんな彼らにカメラを向け、ドキュメンタリー映画として世界に向けて発表する。一筋縄で行く取材ではなかった。

なぜ彼らは「本当の身の上」を語ったのか

長い期間をかけて信頼関係を作り、徐々に心の距離を詰めていく。取材開始から映画の完成までは、6年という歳月を要した。

「複数の『夜逃げ屋』にコンタクトをとり、元顧客という形で蒸発した人たちを紹介してもらいました。さらに釜ヶ崎に長期滞在し、そこにいる人たちに話を聞いて、その中からも出演者の方を見つけ出したのです」（ハートマン監督）

37年前に蒸発し、ヤクザから逃れるため西成にたどり着いた男性。借金で首が回らなくなり、家族を残して姿を消した会社社長。ブラック企業の上司からの脅迫を避けるため「夜逃げ屋」の力を借り、田舎にあるラブホテルに身をひそめるカップル……。

スクリーンに映し出された彼らは穏やかな口調で、淡々と、自らの凄惨な過去と現在の生を赤裸々に告白していく。

平穏な「第二の人生」を根底から壊しかねない危険を冒してまで、なぜ彼らは取材に応じたのか。ハートマン監督に尋ねると、意外な答えが返ってきた。

「私たちが海外の撮影チームだったということは大きいと思います。ですが、彼らにとって、これまで誰にも打ち明けられなかった“蒸発”という過去を言葉にすることは、ある種のセラピーというか、浄化作用のようなものがあったのではないでしょうか」

森監督もまた、彼らの心の奥底に「誰かに伝えたい」という欲求を感じたという。

「どこかで誰かに話したいという思いを、彼らは抱え続けていたのだと思います。伝えたいけれど、伝える術がない。話したいけれど、話してはいけない。そんな状況で今回のような機会があった。取材に協力してくれる人は予想以上に多かったです」

こうして、蒸発者たちの肉声を収めた本作は、世界40以上の国際映画祭で上映。ドイツ・タイ・イギリス・香港で配給され、とりわけ香港では大きな興行的成功を収めた。英語圏では「JOHATSU」というフレーズ自体が定着しつつあるという。

だが、当初この映画が日本で公開される予定はなかった。出演者たちのプライバシーを考慮して、制作陣は「日本国外のみでの公開」を想定していたのだ。

世界各国で反響が広がるにつれ、2人の監督の胸中にはある強い使命感が芽生え始める。

「蒸発という現象の当事者である日本においてこそ、この映画を観てもらう必要があるのではないか？」

日本公開にこぎつけるための「唯一の解決策」

とはいえ、国内での上映には身元が割れるというリスクが伴う。そこで導入されたのが、AI技術による顔と声の加工だった。いわゆる「ディープフェイク」である。

「本作は心理描写が極めてすごく大切な映画なので、出演者の『表情』をいかに残すかが大きな課題でした。細かな感情を伝えるには、従来の『ぼかし』や『モザイク』では不十分だったんです。

そこで唯一の解決策として採用されたのが、AI技術でした。ディープフェイク技術を用いることで、出演者の顔や声を別人へと置き換える。さらに、地名や人名などの固有名詞についても改変を行い、日本公開へとこぎつけることができました」（森監督）

蒸発者たちの生き様は何を伝えるのか

映画に登場するのは、姿を消した蒸発者だけではない。26歳からこの仕事に身を投じた「夜逃げ屋」の社長。ある日突然、最愛の息子が蒸発したことで深い悲しみに暮れる母親。そして、彼女の依頼を受けて懸命に息子の行方を追う探偵。

蒸発という言葉には、どこかすべてが有耶無耶になるような響きがある。しかし、その裏側には、失踪を支える伴走者がいる。ときには、残された家族の痛切な叫びがある。

「撮影現場では何が起こるかわかりません。あまり深く考えずに、とにかく撮り続けることに集中していました。ですから、本当の意味で映画が生まれたのは、編集の段階だったと思っています。

私とアンドレアス、そしてドイツ人のエディターの3人で編集室に籠もり、試行錯誤の末にこの形へと仕上げました。最終的に蒸発することがいいことなのか悪いことなのかを決めてしまう映画にはしたくなかった。どちらかというと疑問を投げかけるような映画にしたかったんです」（森監督）

世界各国での成功を経て、いよいよ日本解禁を迎える映画『蒸発』。まさに“当事者”である日本において、本作はどのように受け止められるのか。

「今いる場所から逃げ出したい、自分という存在を消してしまいたい。そう願う瞬間は、きっと誰の心にもあるはずです。過去を完全に断ち切ることは容易ではありませんが、自分をやり直すチャンスがある。蒸発という言葉には、その両方の面があると思います」（森監督）

『蒸発』

3月14日（土）よりユーロスペースほか全国順次公開

監督：アンドレアス・ハートマン＆森あらた

撮影：アンドレアス・ハートマン 編集：カイ・アイアーマン（BFS） 音楽：ヤナ・イルマート & 竹原美歌 音響：ニルス・フォーゲル リヌス・ニックル

制作：Ossa Film 共同制作：Mori Film バイエルン放送（BR）プロデューサー：アンドレアス・ハートマン 共同プロデューサー：森あらた

助成：ドイツ連邦政府文化メディア庁（BKM） Film- und Medienstiftung NRW

配給：アギィ

ドイツ・日本／2024年／カラー／DCP／86分 ©2024 OSSA FILM, BR, MORI FILM

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）