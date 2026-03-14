矢作兼、寝かしつけ後の解放感は「超ウェルビーイング」 ビビる大木は愛娘のシール愛に完敗も「頼られているうちが幸せ」
テレビ東京の体験型イベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」が14日、東京ドームシティセントラルパークで開催。ビビる大木とおぎやはぎ・矢作兼が、バラエティ番組『家、ついて行ってイイですか？』のステージイベント『「家、ついて」って、なんかいい。番組10周年目前トークショー』に登壇した。
イベントは、テレビ東京が15日まで実施する特別企画「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」の一環。テレビ東京のコンテンツを通して“ウェルビーイング”を身近に感じてもらうことを目的とした体験型の催しとなっている。
トークショーで狩野恵里アナウンサーが、テレビ東京としてのウェルビーイングの定義を「あなたの「好き」や「心地いい」を大切にする時間」と説明し、矢作と大木の2人に幸せを感じた瞬間を質問。「常に幸せを感じている」という矢作は最近、6歳の息子が自動販売機の下の小銭を探すことにハマっていると明かし、「令和にもあるのよ。見つけるとすごく喜ぶ。息子がみつけたときウェルビーイングを感じる」とユーモアたっぷりな口調も父親の顔をのぞかせた。
大木は娘がシールに夢中になっていると切り出し、仕事で遠出する際も「行き先はいいからシールがあるか確認してきてと言われる（苦笑）」とボヤくも、「えっ!?と思いながらも、頼られているうちが幸せかな」としみじみ。たまにシールを買って帰ると喜ぶ娘の姿に、大木は「一つの幸せになってきた」とにっこり。矢作も「年をとってきたらわかる。自分の幸せより人の幸せ。それがうれしいという」とうなずいていた。
またスタッフに声をかけられた人がいるか観客に投げかけると、数人が挙手。なかには実際に放送された人も来場していて、矢作や大木らも驚いていた。また番組を代表するレジェンド家主として、納豆しか食べず豪邸廃墟暮らす「納豆仙人」やディスコを愛するあまり自宅をミラーボールハウスにした元教師の2人を取り上げ、思い出話で盛り上がった。
番組にちなみ、どんな自室かという話題になると、「自分の部屋はあるけど、机と言いイスを置いている。ただ引き出しに入れた通帳を見るときしか部屋は使わない」と矢作。ここで大木が「もったいない！おぎやはぎのネタは考えないの？」と聞くと、矢作は「そこでは考えられない。その部屋ではやる気にならない」と言って笑った。
トークショー終盤、会場に家について行ってもいい人がいるか呼びかけると、一人の男性が手を立候補。自分の家には“トップシークレット”があると口にし、矢作や大木らは興味津々の様子だった。
終了後、大木と矢作は日本代表選手のサーブを打ち返す「サーブチャレンジ」に挑戦できる体験型アクティビティが用意された『世界卓球2026』ブースを堪能。その後、囲み取材に応じた。
今回「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」アンバサダーを務めた2人。矢作は「指名されて、こんなにうれしいことはない。ウェルビーイングがやっぱり大好きなのでね」と笑いを誘い、「運転中もウェルビーイングだったし、奥さんと子どもが近くて遊んでいるので、イベントが終わったら家族とすぐに再会。もう超ウェルビーイングですね」と矢作節が炸裂していた。
一方、大木は「家族にテレビ東京のウェルビーイングのイベントあるから行こうと誘ったけど、シールが売っていないから行かないって（笑）。だからウェルビー イングもシールを作らないとダメですね（笑）」と話しつつも、「想像した以上に大きなイベントになっていました」と感心していた。
2人にとってのウェルビーイングはという質問に、大木は「家族はいますが、一人で喫茶店に行く時間も好きで、意外とそういう時がウェルビーイングかな。読みたい本があるときは一人で喫茶店に行くとか、仕事の帰りに喫茶店挟むとか、そこで一旦ちょっと自分を整えるみたいな時間もウェルビーイングかなと思う」と語った。
大木の発言に矢作は「確かに」とうなずき、「子ども2人を寝返しつけた後、そこですごくウェルビーイングを感じるかも。最後の方の「早く寝な」では「ウェルビーイング」って言っている可能性もあるからね（笑）」とボケて周囲を笑わせた。
イベント会場には、テレ東の人気番組のブースが出展。ドラマ『孤独のグルメ』のブースでは、松重豊演じる井之頭五郎の「腹が、減ったー」のシーンに自分の顔を撮影して合成できる「腹が、減ったーシャッター」ほか、「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」のブースでは実際に充電スポットが用意されているなど、各番組の個性に合った企画が展開されていた。
イベントは15日にも開催。同日夜には『家、ついて行ってイイですか？自分なりの“幸せ”を見つける3時間半SP』（後6：30）が放送される。
イベントは、テレビ東京が15日まで実施する特別企画「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」の一環。テレビ東京のコンテンツを通して“ウェルビーイング”を身近に感じてもらうことを目的とした体験型の催しとなっている。
大木は娘がシールに夢中になっていると切り出し、仕事で遠出する際も「行き先はいいからシールがあるか確認してきてと言われる（苦笑）」とボヤくも、「えっ!?と思いながらも、頼られているうちが幸せかな」としみじみ。たまにシールを買って帰ると喜ぶ娘の姿に、大木は「一つの幸せになってきた」とにっこり。矢作も「年をとってきたらわかる。自分の幸せより人の幸せ。それがうれしいという」とうなずいていた。
またスタッフに声をかけられた人がいるか観客に投げかけると、数人が挙手。なかには実際に放送された人も来場していて、矢作や大木らも驚いていた。また番組を代表するレジェンド家主として、納豆しか食べず豪邸廃墟暮らす「納豆仙人」やディスコを愛するあまり自宅をミラーボールハウスにした元教師の2人を取り上げ、思い出話で盛り上がった。
番組にちなみ、どんな自室かという話題になると、「自分の部屋はあるけど、机と言いイスを置いている。ただ引き出しに入れた通帳を見るときしか部屋は使わない」と矢作。ここで大木が「もったいない！おぎやはぎのネタは考えないの？」と聞くと、矢作は「そこでは考えられない。その部屋ではやる気にならない」と言って笑った。
トークショー終盤、会場に家について行ってもいい人がいるか呼びかけると、一人の男性が手を立候補。自分の家には“トップシークレット”があると口にし、矢作や大木らは興味津々の様子だった。
終了後、大木と矢作は日本代表選手のサーブを打ち返す「サーブチャレンジ」に挑戦できる体験型アクティビティが用意された『世界卓球2026』ブースを堪能。その後、囲み取材に応じた。
今回「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」アンバサダーを務めた2人。矢作は「指名されて、こんなにうれしいことはない。ウェルビーイングがやっぱり大好きなのでね」と笑いを誘い、「運転中もウェルビーイングだったし、奥さんと子どもが近くて遊んでいるので、イベントが終わったら家族とすぐに再会。もう超ウェルビーイングですね」と矢作節が炸裂していた。
一方、大木は「家族にテレビ東京のウェルビーイングのイベントあるから行こうと誘ったけど、シールが売っていないから行かないって（笑）。だからウェルビー イングもシールを作らないとダメですね（笑）」と話しつつも、「想像した以上に大きなイベントになっていました」と感心していた。
2人にとってのウェルビーイングはという質問に、大木は「家族はいますが、一人で喫茶店に行く時間も好きで、意外とそういう時がウェルビーイングかな。読みたい本があるときは一人で喫茶店に行くとか、仕事の帰りに喫茶店挟むとか、そこで一旦ちょっと自分を整えるみたいな時間もウェルビーイングかなと思う」と語った。
大木の発言に矢作は「確かに」とうなずき、「子ども2人を寝返しつけた後、そこですごくウェルビーイングを感じるかも。最後の方の「早く寝な」では「ウェルビーイング」って言っている可能性もあるからね（笑）」とボケて周囲を笑わせた。
イベント会場には、テレ東の人気番組のブースが出展。ドラマ『孤独のグルメ』のブースでは、松重豊演じる井之頭五郎の「腹が、減ったー」のシーンに自分の顔を撮影して合成できる「腹が、減ったーシャッター」ほか、「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」のブースでは実際に充電スポットが用意されているなど、各番組の個性に合った企画が展開されていた。
イベントは15日にも開催。同日夜には『家、ついて行ってイイですか？自分なりの“幸せ”を見つける3時間半SP』（後6：30）が放送される。