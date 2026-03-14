今や声優としてはもちろん、朝ドラに大河に民放主演ドラマにと、俳優としても確固たる地位を築いている津田健次郎。2023年には50代にして写真集『ささやき』を発売し、大ヒットを記録した。

【画像】50代で写真集が異例の大ヒット…色気に溢れたツダケンのグラビアカットを限定公開（オフショットあり）

そして今年3月14日には、声優活動30周年を記念した『津田健次郎 PHOTOBOOK since 1995』（講談社）を刊行する。『週刊文春』2026年3月19日号（3月12日発売）では、その未公開カットを含む厳選写真を巻頭グラビア5ページにわたって掲載している。

「お気に入りの一枚」や撮影の裏側、ジャカルタで出会った『遊☆戯☆王』ファンとの交流など、ツダケンの“今”を特別にお届けする。（全2回の1回目）



津田健次郎さん 撮影：𠮷田崇／©講談社

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50代で出した写真集が大ヒット「色気…ありますか？」

「調子に乗って、また出しちゃいました（笑）」

はにかみながらそう微笑む。今年3月14日に発売となる『津田健次郎 PHOTOBOOK since 1995』（講談社）。2023年に出版された『ささやき』に続き、50代で“140ぺージ超撮り下ろし”の写真集を2冊も刊行するのは、異例中の異例だ。

「『ささやき』のお話をいただいた時は、『えっ、このタイミングで？ 僕、まだ写真集なんてやれますか？』と本当にびっくりしました。ファンの方でも喜んでくださるのか確信が持てなくて、当初はお断りしたくらいですから」

ところが、『ささやき』は発売前に重版が決定。“大人の成熟した色気”を堪能できる稀有な写真集として、大きな熱狂を巻き起こした。

「僕自身は『色気……ありますか？』という気持ちなんですけれども、そう言っていただけるなら、きっと少しは醸し出せているのかなと（笑）。思いがけない反響をいただけて、ありがたい限りです」

写真集の大ヒットからわずか2年半のうちに、津田は連続テレビ小説『あんぱん』の「編集長」こと東海林明役、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の滝沢瑣吉役などに次々と抜擢。お茶の間の知名度は飛躍的に向上した。

「今回のPHOTOBOOKでは僕の母校周辺でもロケをしていただいたんです。明大前とかお茶の水とか、路線沿いや駅前をふら〜っと歩いて行って（笑）」

あまりに無防備に道端で撮影に臨む津田の姿を、「えっ、ツダケン!?」と二度見、三度見しながら通り過ぎる人も多くいたという。だが本人は、あくまでも自然体そのものだ。

「前回の『ささやき』とほぼ同じチームで作ってくださったので、とても安心感があったんですよね。もう本当に、ふわっとそこに居る、と言いますか。自由でマイペースな僕そのままの、等身大の雰囲気があらわれていると思います」

津田と縁の深い著名人が明かす“とっておきのエピソード”

まさに本作は“津田健次郎の素顔”にフォーカスして制作された。幼少期を過ごしたジャカルタや学生時代ゆかりの地など、津田のルーツを感じさせる場所で撮影を敢行したほか、初公開となる愛用品紹介、2万5千字を超えるインタビュー、さらには津田と縁の深い著名人19名が明かす“とっておきのエピソード”も収録されている。

「ちょうど今日（1月30日）がPHOTOBOOKの情報解禁日だったので、さっそくエゴサーチしたんですけど（笑）、『写真集とPHOTOBOOKって何が違うの？』というコメントも見かけまして。はい、そうだね、僕もよくわかってないです、みたいな（笑）。でも今回は読み物が充実していますよね。僕が去年“声優業30周年”を迎えたのを記念した本でもあるので、声優さんや漫画家さんなどを中心に、ご縁のある方々からコメントをいただいて。皆さんお忙しいなか、こんなによくしてくださって……。本当に感謝しきれません」

声優として初のメインキャラクターを演じた『遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ』（海馬瀬人役）で共演した風間俊介や、代表作のひとつである『ゴールデンカムイ』（尾形百之助役）の原作者・野田サトル、津田と同じく声優・俳優の両軸で活躍する戸田恵子など、錚々たる面々が並ぶ。

「30年近く付き合いのある方もいらっしゃれば、ごく最近初めてご一緒した方もいらっしゃいますけれど、皆さん僕に抱いている印象が割と共通してらして。マイペースさに付き合っていただいているな、と（笑）」

今やテレビ・雑誌で見ない日はないが、なかなか芽が出なかった時代も、大ブレイクを果たしてからも、津田のスタンスは一貫している。

「どれだけ環境が変わろうと、僕自身はできるだけ変わらず、であり続けたいです。その思いはPHOTOBOOKのインタビューでもお話ししていますし、写真の中の僕も本当に“ありのまま”。ぜひこの一冊を通じて、今の僕に触れていただけたらうれしいなと思います」

『週刊文春』2026年3月19日号（3月12日発売）では、『津田健次郎 PHOTOBOOK since 1995』の厳選カットを巻頭グラビア「原色美男図鑑」にて紹介。オールブラックのコーディネートでジャカルタの夜の街に佇む姿は、ここでしか見られない“未公開カット”だ。さらに、津田自身が気に入っている一枚もPHOTOBOOK発売に先駆けて掲載している。

「今回の衣装、基本的にラフと言いますか、薄着が多いんですよ。なにしろジャカルタが暑かったので（笑）。でもね、現地のカフェではクラシカルなスーツを着させていただいたんです。装いの持つ格好良さに加えて、空間に漂う不思議な味わいがなんとも言えなくて。アジアのカフェなんだけれども、まるでヨーロッパのような趣があって、とても素敵でした。個人的にも印象深いカットですね」

撮影中、ファンに見せた“神対応”

東京のみならずジャカルタでのロケ中も、ファンに取り囲まれていたという津田。スケジュールに追われるなかでも、握手やサインに応じるなど“神対応”ぶりを発揮していたとスタッフは明かす。

「涙ぐんでくださる方や、『青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン）』（津田が『遊☆戯☆王』で演じた海馬瀬人の愛用カード）をスマホケースに入れて持ち歩いてくださっている方もいらっしゃいました。繰り返しになりますけれど、本当に『ありがたい』の一言です。今回のPHOTOBOOKもファンの方との交流のきっかけになるのがとても嬉しくて」

発売日の3月14日には、代官山蔦屋書店でトークショーとお渡し会を開催。「編集者さんの粋な計らいで、ホワイトデーに皆さんに会えることになりました」と微笑む。

「どうしても抽選での参加になってしまうのが本当に申し訳なくて……。エゴサでイベント開催を喜んでくださっている方の声をたくさん拝見していたので。正直な気持ちを言えば、無理を承知で、皆さん全員『当たってくれ』と願っていました」

ファンを誰よりも大切にしている津田。朝ドラでのブレイク後は、以前にも増して幅広い層から応援の声が届くようになったという。

「『80代の母もPHOTOBOOKを買おうかなと言っています』というお声もいただきました。前作の『ささやき』は男性からも購入のご報告をいただけて。なのでぜひ、よろしければお母さま、何ならお父さまにもお勧めいただいて（笑）、ご家族皆さんで楽しんでくださったらとてもうれしいです」

〈「昭和のあの頃は最悪だったし、最高だった」主演の津田健次郎（54）が同世代の仲間とドラマ『ラムネモンキー』に込めた“全世代へのメッセージ”〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春）