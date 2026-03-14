〈「えっ、僕まだ写真集なんてやれますか？」50代で写真集が大ヒットして“2冊目”も刊行、『遊戯王』ファンにも“神対応”を…津田健次郎（54）に人々が惹かれてやまないワケ〉から続く

今や声優としてはもちろん、朝ドラに大河に民放主演ドラマにと、俳優としても確固たる地位を築いている津田健次郎。2023年には50代にして写真集『ささやき』を発売し、大ヒットを記録した。

【画像】50代で写真集が異例の大ヒット…色気に溢れたツダケンのグラビアカットを限定公開（オフショットあり）

そして今年3月14日には、声優活動30周年を記念した『津田健次郎 PHOTOBOOK since 1995』（講談社）を刊行。『週刊文春』2026年3月19日号（3月12日発売）では、その未公開カットを含む厳選写真を巻頭グラビア5ページにわたって掲載している。

主演ドラマ『ラムネモンキー』から『週刊文春』連載中のエッセイ「つだぶん」に込めた情熱と苦悩まで、ツダケンの“今”を特別にお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



津田健次郎さん 撮影：𠮷田崇／©講談社

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仕掛けが無数に張り巡らされたドラマ『ラムネモンキー』

取材当時、津田はドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）の撮影まっただ中だった。反町隆史、大森南朋と共にトリプル主演を張り、現代と1988年を行き来する“青春回収ミステリー”に挑んでいる。

「いよいよクライマックスを迎えますが、やっぱり古沢良太さんの脚本はとんでもない。非常に緻密で、演じている僕らですら『あっ、こんなところまで伏線だったのか』と驚くような仕掛けが無数に張り巡らされているんです」

演じるたび、そして観るたびに“発見”があるという物語。出演オファーの段階で脚本は8話まで揃っていたという。

「続いて年内に10話まで、そして年明けに11話の分をいただきました。割と早い段階で脚本（ホン）を読ませていただけたのは本当にありがたかったですね。1話だけだとどう転がっていくかがまったく読めないドラマですから。オープニングに忍ばせてあったあらゆるネタが、回を重ねるごとに、二転三転しながらすべて繋がっていく。各話ごとの仕掛けはもちろん、やはり“全話を通じての企み”が凄まじいんです。きっと最後まで観終わっていただいたら、すぐに頭から観直したくなると思います」

津田が演じるキンポーこと菊原紀介は、心優しく内気な人物ながら、彼の見せ場である4話では力強く苛烈な眼差しを見せるなど、多面的な魅力を持つ。

「キンポーが抱えているドラマは4話で一度クローズアップされて、その後、さらに本題に入っていく中で、彼自身も色々なものを見つめ直していくと言いますかね。反町くん演じる“ユン”、南朋くん演じる“チェン”と共に、三者三様に“おじさんクライシス”を乗り越えていく。登場人物だけでなく、彼らを生み出した古沢さん、それからプロデューサーの成河（広明）さんも演者の僕らと同世代なんですよ。だからこそ、作り手の生の体験と想いもドラマの中にかなり入っていると思うんです」

「昭和のあの頃は最悪だったし、最高だった」

自分たちが青春時代を過ごした“1988年”を、今、どう振り返るか。それも本作の重要なテーマだ。

「同世代の座組で『昭和のあの頃って、嫌な時代だったね。でも、良いものもあったよね』という気持ちを共有しながら作っています。最悪だったし、最高だった。どちらにも想いがあって、そのバランスも面白いドラマだなと。単なる回顧に終わらず、『世代を問わず頑張って生きていきましょうよ』と背中を押してくれる作品です」

主演トリオは、50代という共通項もあってか話題が尽きないという。『ボクらの時代』（1月25日放送）に3人で登場した際には、「餃子を食べに行く」約束を交わしていたが……。

「反町くん、南朋くんおすすめの町中華に行こうねと盛り上がっていたんですが、どうもね、予約制ではないお店らしくて。頑張って3人のスケジュールを合わせても、いざ行ったら満員で入れませんでした、となると切ないので、今回は別のお店にしましょうかと。餃子じゃなくて焼肉になるんじゃないかな、多分（笑）。実現する日が待ち遠しいです」

エッセイを“週刊連載”してみて「本当に、大変ですね…」

主演ドラマの撮影にアニメレギュラーの収録、テレビ・雑誌の取材と驚くべき過密スケジュールをこなしている津田。さらには2025年10月から『週刊文春』でエッセイ「つだぶん」を“週刊連載中”だ。「これだけご多忙なのに、よく引き受けてくださいましたね」とたずねると「いやぁ……本当に、大変ですね……」と頭を抱えてしまった。

「エッセイは実体験というネタがあるので、まだいいと思うんです。でも、小説家や漫画家の先生方はゼロからの創作で週刊連載を駆け抜けていらっしゃるわけでしょう？ もう、信じらんない。脳みそどうなってんだろうなと思います。驚異的ですね」

「撮影の合間や夜を徹してコツコツ進めて『よっし、書き終わった！』と万歳するじゃないですか。なのに次の瞬間、来週の締め切りが目前に迫っているんですよ……」とその目はますます遠くなる。

「でもすごく楽しいですし、熱を込めて取り組んでいます。少しでも面白く、面白くしようと。僕の文章はきっと、ちょっと癖が強いんですけどね。……出汁が濃いと言いますか（笑）。自分で言うのもなんですけど、ややこしい人間ですよね、なんだか」

“津田健次郎の思考”にファンの反応は？

「つだぶん」では毎回掲げられたテーマを種に、“津田の思考”が縦横無尽に枝葉を広げていく。頭の中を覗き見られる、貴重な読書体験だ。

「余計なことばっかり考えてんだなって思いますよね。くだらないことを書けば書くほど、なんだか楽しくて（笑）。どうでもいいんだけれど、不思議だな、疑問だなと思うことをずーっと掘り下げていくのが好きなんです。その名も『どうでもいい時間』の回なんて、僕の独断と偏見に満ち満ちている。客観的に読むと『いやいや、そんなことないよ』って突っ込みたくなりますね（笑）」

月に2回、担当編集者と「ネタ出し」の会を開き、テーマと構成を練っているという。

「今日もこの後やるんですよ。今回議題に挙げたいのは『“生”って何？』。生チョコレートだの生キャラメルだの、何にでも生ってつけるようになっちゃいましたけど、そもそもそれってどういう意味なの？という。この“生問題”、僕の中でずーっと引っかかっているんですよね」

ツダケンVS“生問題”がどう決着したのかは、ぜひ「つだぶん」本文（第19回「『生』の行方」）で見届けてほしい。ちなみにテーマ設定には「ファンの声」も大きく関わっているのだとか。

「文春が発売されるたび、常に、すかさずエゴサしてますから（笑）。『今回のテーマのここが面白かった』と書いていただけると、『なるほど、こういう切り口だと楽しんでもらえるんだな』と発見できてすごくありがたいです。けなされても『（うなだれつつ）……そっか、じゃあ、頑張ります！』と力にできるんですけど、具体的に『ここが響いた』という感想をいただけるのが、やっぱり一番うれしいですね」

アニメ版に出演した『ACCA13区監察課』の原作者、オノ・ナツメによる挿絵にも注目してほしいと語る。

「いつもテーマに沿った素敵なイラストを描いてくださって、僕もとても楽しみなんです。それこそ先生は漫画の連載を抱えながら執筆してくださっているわけで、本当に頭が下がります」

回を重ねるごとに“ツダケン濃度”が高まっている「つだぶん」。連載当初から掲げている目標があるそうで？

「一冊の本にまとまるのを目指して頑張っています。なんとかそこまで走り切るために、もう本当、感想いっぱいください（笑）。それに尽きます！」

（「週刊文春」編集部／週刊文春）