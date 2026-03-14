【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１３日、米フロリダ、テキサス両州で準々決勝２試合が行われ、１次ラウンドＢ組２位の米国が５―３でＡ組１位のカナダを退け、３大会連続の準決勝進出を決めた。

Ｄ組１位のドミニカ共和国はＣ組２位の韓国を１０―０の七回コールドで下し、優勝した２０１３年大会以来の４強入り。

ドミニカ共和国 １０―０ 韓国

ドミニカ共和国がコールド勝ち。二回、カミネロの適時二塁打などで３点を先取し、主導権を握った。韓国は投打で精彩を欠いた。

躍動するドミニカ共和国の選手たちに、スタンドは何度も沸き立った。「あの熱狂的で騒がしいファンの声援を聞くことができて、本当に最高だった」。先発のサンチェス（フィリーズ）はしみじみと言った。

昨季までメジャーで２年連続２桁勝利の左腕は「序盤から積極的に攻めていく」とシンカーとスライダーを巧みに投げ込んだ。守備シフトもピタリとはまり、韓国打線をテンポ良く抑えていく。四回二死から二塁打で初めて得点圏に走者を背負ったが、次打者はシンカーでバットに空を切らせた。五回は圧巻の三者連続空振り三振。５回２安打無失点、８奪三振の快投に、プホルス監督は「素晴らしい仕事だった」と感謝した。

ゲレロ（ブルージェイズ）やＪ・ソト（メッツ）がヘッドスライディングで生還するなど、打線も並々ならぬ気迫で援護し、投打がガッチリかみ合ってのコールド勝ち。米国との準決勝に向けて、チームのムードは最高潮だ。（米フロリダ州マイアミ 平沢祐）