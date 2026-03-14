山粼賢人さん、山田杏奈さん、眞栄田郷敦さん、矢本悠馬さん、玉木宏さん、舘ひろしさんが『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台挨拶に登壇しました。



【写真を見る】【 山粼賢人 】お気に入りの冒頭シーンに矢本悠馬の爐尻瓠ゞ面攅┐廊犹臆辰靴燭った…お尻には力入れられる





山粼さんは、前日13日に公開を迎えた本作について燹屬曚棔彌蘰の今日に、観に来てくださってありがとうございます瓩醗Щ△掘会場には笑いが。









山粼さん演じる杉本と、山田さん演じるアシリパの「絆」が強く描かれた本作。山田さんは監督から爛▲轡螢僂困った時に、杉本の「目」を見て瓩隼惻┐気譴討い燭修Δ猫猝楡を合わせるっていうのは、「ここで」と決めてしまうと中々うまくいかなかったりするんですけど、監督の言葉で自然にアシリパと杉本の関係性が窺えるようなシーンになって、本当によかった瓩醗象的なシーンを語りました。







さらに山粼さんは好きなシーンについて爛薀奪各薛瓩函∨粗のギャグシーンを挙げ爛粥璽襯妊鵐ムイらしいというか。その裏でアシリパさんが真剣な話をしてる対比だったり。ラッコ鍋にタイトルがパンパンパン！って入るのがかっこよすぎて！瓩版弁。







矢本さんはそのシーンを振り返ると犂篤弔ら「矢本君のお尻を撮りたいから、お尻の筋肉をキュッとして」って言われました瓩般世し、眞栄田さんは爐修鵑覆海噺世錣譴討燭鵑澄幣弌暴蕕瓩特里蠅泙靴伸瓩半个ぁ会場を和ませました。









じっと聞いていた玉木さんは燹扮蕕犬拭膨畍としてではなくて、僕自身、参加したかったな...。お尻には力入れられると思うので瓩函突然柔術家としての自信を見せ、会場には笑いが渦巻いていました。

【担当：芸能情報ステーション】