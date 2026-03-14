その名も「海のさざなみきっぷ」

東海汽船が2026年3月14日から、JR東日本と連携した「海のさざなみきっぷ」を発売。千葉旅行の移動の選択肢を拡げています。

【コレめっちゃいいじゃん！】行き特急、帰り「ジェット船格安」のきっぷ（画像で見る）

同社は毎年春に東京（竹芝）〜館山（千葉県）航路を季節運行しており、すでに2月から始まっています。「海のさざなみきっぷ」は、午前中に東京方面からの特急「新宿さざなみ」を利用して館山で下車した人を対象に、復路の館山→東京便を割引価格で利用できるきっぷです。

ジェット船の2026年3月の運賃は片道5790円（燃油サーチャージ込み）ですが、海のさざなみきっぷなら館山→東京をおとな1800円（こども1000円）で利用できます。館山16時10分発、東京17時25分着の便が対象（一部の日は発着とも10分後）。最高速度80km/hの高速ジェット船（ジェットフォイル）で東京湾を横断します。

利用の際には、「新宿さざなみ」にて館山で下車後、改札口で駅係員から特別割引券をもらいます。それを乗船前に「渚の駅たてやま」内にある東海汽船の窓口で渡します。なお、乗船手続きは出港60分前までに済ませてほしいということです。

期間は4月5日（日）、館山航路の最終日までとなっています。