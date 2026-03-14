犬との散歩で『知っておくべきマナー』とは？飼い主が絶対やってはいけないNG行為まで
犬との散歩で知っておくべきマナー
お散歩では公共の場を利用しますから、守るべきマナーを知っておかなければなりません。愛犬の安全と命を守るためでもありますし、トラブルを避けるためでもあります。
1.リードをつける
犬との散歩で知っておくべきマナーは、リードをつけなければならないということです。基本中の基本ですが、お散歩中は必ず愛犬にリードをつけましょう。
ごく稀ではあるかと思いますが、「高齢だから」「病気だから」「目が見えないから」と言う理由で、ノーリードでお散歩をする飼い主がいます。
周囲でお散歩を楽しんでいる他犬や飼い主にとっては、迷惑行為です。愛犬が交通事故に遭ってしまう危険性もあります。
2.排泄物は持ち帰る
犬との散歩で知っておくべきマナーは、排泄物は持ち帰らなければならないということです。
以前は「おしっこには水をかけて洗い流す」「うんちは持ち帰る」というルールが一般的でした。しかし、住んでいる地域や自治体によっては、この方法だとマナーとしては不十分だといわれるケースが増えています。
そのため散歩中におしっこをしてしまう場合は、犬用のおむつやマナーベルトを着用するか、ペットシーツやトイレットペーパーでおしっこを吸い取ってから水で流す方法がおすすめです。
3.いきなり他人や他犬に愛犬を近づけない
犬との散歩で知っておくべきマナーは、いきなり他人や他犬に愛犬を近づけてはいけないということです。
犬を「かわいい♡」と思っていても、怖くて触ることのできない人がいます。近づかれるだけで恐怖を感じる人がいます。アレルギーを持つ人もいます。
愛犬は社交的でフレンドリーで犬が好きかもしれませんが、他犬には犬が苦手な犬もいます。恐怖心から思わず咬みついてしまう犬もいます。
他人からは「近づいても大丈夫ですか？」「触ってもいいですか？」と声をかけられたときのみ、近づくようにしましょう。
犬同士であれば、飼い主同士で確認し合いましょう。
4.公園やドッグランはルールを守って利用する
犬との散歩で知っておくべきマナーは、公園やドッグランはルールを守って利用するということです。
犬のお散歩OKの公園もありますが、基本的には人間が利用することを目的としていますので、他に利用者がいるとき、とくに幼い子供が遊んでいるときは、遠慮しましょう。
ドッグランには独自のルールが設けられている場合があります。利用する前に確認しましょう。おやつやおもちゃの持ち込みは禁止されている場合があります。
飼い主が絶対やってはいけないNG行為
最近よく見かける「スマートフォンを見ながら散歩」は、飼い主が絶対やってはいけないNG行為です。
過去には、「今、わんちゃん拾い食いしましたよ！」と声をかけたことがありました。その後どうなったか分かりませんが、拾い食いは命にも関わる恐れのある行為です。
スマートフォンではなく、愛犬の様子をよく確認しながら、周囲の安全をよく確認しながら、お散歩を楽しむようにしましょう。
まとめ
犬との散歩で知っておくべきマナーを4つ解説しました。リードをつける 排泄物は持ち帰る いきなり他人や他犬に愛犬を近づけない 公園やドッグランはルールを守って利用する
愛護及び管理に関する条例をご存知でしょうか。法律に基づき、各自治体が定めています。
我が家の愛犬が暮らす地域では、「屋外で運動させる際には、糞尿の処理用具を持ち歩き、処理し、周辺の生活環境に配慮しましょう」と定められています。
お住まいの地域はどのような条例が定められているのか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
(獣医師監修：葛野宗)