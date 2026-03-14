犬との散歩で知っておくべきマナー

お散歩では公共の場を利用しますから、守るべきマナーを知っておかなければなりません。愛犬の安全と命を守るためでもありますし、トラブルを避けるためでもあります。

1.リードをつける

犬との散歩で知っておくべきマナーは、リードをつけなければならないということです。基本中の基本ですが、お散歩中は必ず愛犬にリードをつけましょう。

ごく稀ではあるかと思いますが、「高齢だから」「病気だから」「目が見えないから」と言う理由で、ノーリードでお散歩をする飼い主がいます。

周囲でお散歩を楽しんでいる他犬や飼い主にとっては、迷惑行為です。愛犬が交通事故に遭ってしまう危険性もあります。

2.排泄物は持ち帰る

犬との散歩で知っておくべきマナーは、排泄物は持ち帰らなければならないということです。

以前は「おしっこには水をかけて洗い流す」「うんちは持ち帰る」というルールが一般的でした。しかし、住んでいる地域や自治体によっては、この方法だとマナーとしては不十分だといわれるケースが増えています。

そのため散歩中におしっこをしてしまう場合は、犬用のおむつやマナーベルトを着用するか、ペットシーツやトイレットペーパーでおしっこを吸い取ってから水で流す方法がおすすめです。

3.いきなり他人や他犬に愛犬を近づけない

犬との散歩で知っておくべきマナーは、いきなり他人や他犬に愛犬を近づけてはいけないということです。

犬を「かわいい♡」と思っていても、怖くて触ることのできない人がいます。近づかれるだけで恐怖を感じる人がいます。アレルギーを持つ人もいます。

愛犬は社交的でフレンドリーで犬が好きかもしれませんが、他犬には犬が苦手な犬もいます。恐怖心から思わず咬みついてしまう犬もいます。

他人からは「近づいても大丈夫ですか？」「触ってもいいですか？」と声をかけられたときのみ、近づくようにしましょう。

犬同士であれば、飼い主同士で確認し合いましょう。

4.公園やドッグランはルールを守って利用する

犬との散歩で知っておくべきマナーは、公園やドッグランはルールを守って利用するということです。

犬のお散歩OKの公園もありますが、基本的には人間が利用することを目的としていますので、他に利用者がいるとき、とくに幼い子供が遊んでいるときは、遠慮しましょう。

ドッグランには独自のルールが設けられている場合があります。利用する前に確認しましょう。おやつやおもちゃの持ち込みは禁止されている場合があります。

飼い主が絶対やってはいけないNG行為

最近よく見かける「スマートフォンを見ながら散歩」は、飼い主が絶対やってはいけないNG行為です。

過去には、「今、わんちゃん拾い食いしましたよ！」と声をかけたことがありました。その後どうなったか分かりませんが、拾い食いは命にも関わる恐れのある行為です。

スマートフォンではなく、愛犬の様子をよく確認しながら、周囲の安全をよく確認しながら、お散歩を楽しむようにしましょう。

まとめ

犬との散歩で知っておくべきマナーを4つ解説しました。

リードをつける 排泄物は持ち帰る いきなり他人や他犬に愛犬を近づけない 公園やドッグランはルールを守って利用する

愛護及び管理に関する条例をご存知でしょうか。法律に基づき、各自治体が定めています。

我が家の愛犬が暮らす地域では、「屋外で運動させる際には、糞尿の処理用具を持ち歩き、処理し、周辺の生活環境に配慮しましょう」と定められています。

お住まいの地域はどのような条例が定められているのか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

(獣医師監修：葛野宗)