全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高円寺のうどん店『敷島』です。

旬野菜の滋味も沁みる冬のご馳走！

ふたを開けるとふわあっと湯気が上がる。中はクツクツ。美しく鎮座した種に気分も上がる。鍋焼きはやっぱ冬のご馳走ですな。ひと際、そんな思いを強くするのがこちら『敷島』のそれだ。種、ツユ、うどん。その一つひとつが吟味され、味が深いので思わず箸が迷う。

敷島の鍋焼きおうどん2300円（ウェルカムティー、旬野菜テリーヌ、季節の葛とうふ、敷島の炊き込みご飯付）

『敷島』敷島の鍋焼きおうどん 2300円 ウェルカムティー、旬野菜テリーヌ、季節の葛とうふ、敷島の炊き込みご飯付 セットで炊き込みご飯や小鉢も付く。旬野菜に野菜やハーブを合わせたソースを添えた「旬野菜の和テリーヌ」や、吉野本葛と昆布水を合わせ、素材を生かした「季節の葛とうふ」がうれしい

立派な海老天も玉子焼きも気になるが、まずは彩りもよき旬野菜をひと口。うああ、紅芯大根が沁みる。れんこん、ホクホク。旬野菜は、店主山本さんが出会った大好きな作り手からのもので、いずれも滋味深い。

そして青森県産ネバリゴシを使うという、うどん。むにゅっとモチモチしながらツルリとしたのど越し。これが昆布の効いたおダシによく絡む。はふはふはふ。なんだか楽しい。

店は1年ほど前にリニューアル。野菜農家のみならず、使う素材の作り手のもとに少しずつ足を運ぶ。このおいしさ、さらに進化中なんだな。

種自慢！

『敷島』種自慢！・海老天・いわいどり・れんこん・里芋・かぶ葉・紅芯大根・ヨード卵光・玉子焼

『敷島』モダンで落ち着いた空間。器やお盆のセレクトもいい感じ

高円寺『敷島』

［店名］『敷島』

［住所］東京都杉並区高円寺北3-23-6戸部ビル1階

［電話］03-3223-8212

［営業時間］11時〜15時半、17時〜20時、土・日・祝：11時〜15時

［休日］火・水※年末12/28まで、年始1/3より

［交通］JR中央線ほか高円寺駅北口から徒歩3分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、旬野菜の天ぷらうどんの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】むにゅっとモチモチのうどんがたまらん 高円寺の鍋焼きうどん（7枚）