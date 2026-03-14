中国に「勝てると思っていた」。悔しさを滲ませた台湾の頼れる守護神は、次なる戦いへ意欲「W杯が私たちを待っている」【女子アジア杯】
台湾女子代表は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で中国女子代表と対戦。延長戦の末、０−２で敗れた。
結果的に２失点したが、優勝候補にも挙げられる難敵を相手に奮戦した。とりわけGKのチェン・スーユは何度もビッグセーブを披露。114分にはPKのピンチもしっかりと止めてみせた。
試合後のフラッシュインタビューで、頼れる守護神は「正直なところ、私たちは試合に勝てると思っていた。もちろん、チームメイトたちも試合に勝つために懸命に努力したいと、そう強く思っていた」と語る。
ベスト４進出は果たせなかったが、この後はプレーオフが待っている。勝利すれば来年の女子ワールドカップの出場権を得られる。
「私たちは必ず勝利を掴み、（ワールドカップへの）切符を手に入れると信じている」とチェン・スーユは力をこめる。
今回の中国戦を経て「皆がゴールを決めること、試合に勝つこと、そしてプレーオフを勝ち抜いて切符を手にすることへの思いを、より一層強くすると信じている」と確信。「ワールドカップが私たちを待っている」と表情を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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結果的に２失点したが、優勝候補にも挙げられる難敵を相手に奮戦した。とりわけGKのチェン・スーユは何度もビッグセーブを披露。114分にはPKのピンチもしっかりと止めてみせた。
試合後のフラッシュインタビューで、頼れる守護神は「正直なところ、私たちは試合に勝てると思っていた。もちろん、チームメイトたちも試合に勝つために懸命に努力したいと、そう強く思っていた」と語る。
「私たちは必ず勝利を掴み、（ワールドカップへの）切符を手に入れると信じている」とチェン・スーユは力をこめる。
今回の中国戦を経て「皆がゴールを決めること、試合に勝つこと、そしてプレーオフを勝ち抜いて切符を手にすることへの思いを、より一層強くすると信じている」と確信。「ワールドカップが私たちを待っている」と表情を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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