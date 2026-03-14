「鬼の様に強い」「すげー（笑）」日本サッカー界に舞い込んだ“衝撃ニュース”にファン騒然！「ホンモノ」「行けるところまで行こう」

「鬼の様に強い」「すげー（笑）」日本サッカー界に舞い込んだ“衝撃ニュース”にファン騒然！「ホンモノ」「行けるところまで行こう」