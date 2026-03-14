「鬼の様に強い」「すげー（笑）」日本サッカー界に舞い込んだ“衝撃ニュース”にファン騒然！「ホンモノ」「行けるところまで行こう」
テゲバジャーロ宮崎が止まらない。
J２宮崎は３月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第６節でJ２大分トリニータとホームで対戦した。
試合は、前半終了間際の45＋２分に渡邉英祐が決めたゴールを最後まで守り抜き、１−０で勝利。これで開幕６連勝。勢いはとどまる気配がない。
この特別大会は、90分で決着がつかない場合は延長戦を行なわず、PK戦で必ず勝敗を決めるレギュレーション。しかし宮崎はここまで、PK戦に持ち込まれることなく連勝を続けている。
この日はWEST-Bグループ首位の宮崎と２位の大分による直接対決。上位対決でもきっちりと勝点３を積み上げ、チームの強さを改めて示した。
宮崎は昨季、J３で４位に入り昇格プレーオフを制してクラブ史上初のJ２昇格を達成したチーム。今季は勢いそのままに快進撃を続けている。
この躍進にはSNS上でも驚きの声が続出。「大分に勝ったの強すぎる！」「テゲバの強さはホンモノ」「６連勝！てげすげー（笑）」「驚異的」「凄まじすぎる」「現時点で九州最強じゃね」「行けるところまで行こう」「鬼の様に強い」といったコメントが寄せられ、注目度はますます高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合は、前半終了間際の45＋２分に渡邉英祐が決めたゴールを最後まで守り抜き、１−０で勝利。これで開幕６連勝。勢いはとどまる気配がない。
この特別大会は、90分で決着がつかない場合は延長戦を行なわず、PK戦で必ず勝敗を決めるレギュレーション。しかし宮崎はここまで、PK戦に持ち込まれることなく連勝を続けている。
この日はWEST-Bグループ首位の宮崎と２位の大分による直接対決。上位対決でもきっちりと勝点３を積み上げ、チームの強さを改めて示した。
この躍進にはSNS上でも驚きの声が続出。「大分に勝ったの強すぎる！」「テゲバの強さはホンモノ」「６連勝！てげすげー（笑）」「驚異的」「凄まじすぎる」「現時点で九州最強じゃね」「行けるところまで行こう」「鬼の様に強い」といったコメントが寄せられ、注目度はますます高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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