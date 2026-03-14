ダレノガレ明美、美脚が際立つ圧巻スタイル披露！ 超ミニ丈スカートから見える太もも
モデルでタレントのダレノガレ明美さんは3月12日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルと美脚を披露しました。
【写真】ダレノガレ明美のミニスカート姿
3〜5枚目はドーナツを片手にした姿です。ドーナツの穴からカメラをのぞいています。また、スカートからは美脚が伸びており圧巻のスタイルです。
(文:鎌田 弘)
【写真】ダレノガレ明美のミニスカート姿
春を感じるシックなコーディネートダレノガレさんは桜の絵文字と共に11枚の写真を載せています。トップスとミニ丈のスカートを黒でそろえた姿を披露。膝上までのハイソックスとボリューム感のあるローファーがアクセントとなっています。
3〜5枚目はドーナツを片手にした姿です。ドーナツの穴からカメラをのぞいています。また、スカートからは美脚が伸びており圧巻のスタイルです。
圧巻のスタイルを披露同日の別投稿では、今回の投稿と同じ場所で撮影した動画も公開していたダレノガレさん。抜群のスタイルで愛犬と楽しそうに戯れる姿です。気になった人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)