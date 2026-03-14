モデルでタレントのダレノガレ明美さんは3月12日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ圧巻のスタイルを披露しました。（サムネイル画像出典：ダレノガレ明美さん公式Instagramより）

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モデルでタレントのダレノガレ明美さんは3月12日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルと美脚を披露しました。

【写真】ダレノガレ明美のミニスカート姿

春を感じるシックなコーディネート

ダレノガレさんは桜の絵文字と共に11枚の写真を載せています。トップスとミニ丈のスカートを黒でそろえた姿を披露。膝上までのハイソックスとボリューム感のあるローファーがアクセントとなっています。

3〜5枚目はドーナツを片手にした姿です。ドーナツの穴からカメラをのぞいています。また、スカートからは美脚が伸びており圧巻のスタイルです。

圧巻のスタイルを披露

同日の別投稿では、今回の投稿と同じ場所で撮影した動画も公開していたダレノガレさん。抜群のスタイルで愛犬と楽しそうに戯れる姿です。気になった人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)