ナインティナインの岡村隆史が１３日に放送されたＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。

今田の６０歳の誕生日を祝うゲストで登場。今田とはかつて独身の芸人で構成された「アローン会」に共に所属するなど親交が深いが、この日は２人の距離が縮まった出来事をトーク。岡村は「雨上がりのＭ迫さんに僕、殺されそうになったことがあって、バーで」と、元雨上がり決死隊の宮迫博之とのエピソードを語り出した。

当時、薄毛で悩んでいた宮迫に対し、岡村が「トイレ行くときに髪の毛をばぁー触って、『おい、やめろや』みたいのがあったんですよ」と、いじっていると、ある瞬間に「（宮迫の）ゴリラが発動した」という。

「テーブルをガン！ガン！って。ぐわぁーってなって『お前ぇ、コラっ』って。今田さんが『まあまあ』って抱きかかえてくれたけど、それでもぐわぁーってなって」と手がつけれず、今田も「今の豊臣兄弟のオープニングぐらい走り回ってたんや、バーの中で」と、状況を説明した。

さらに岡村は「（店の）外まで追いかけてこられて、廊下でばーんって投げられて、馬乗りになられて。その時の顔忘れへん。『あ、オレ殴られる』と思ったら、（宮迫が）殴ったらアカンと思ったんでしょうね。壁の方にぐーんってパンチ入れて、壁に穴あいたんですよ」と、衝撃の光景を証言。今田も「バーの壁に穴あけよったんやあいつ。ゴリラやで」と、呆れた様子で当時を振り返った。

その後は今田が宮迫を引きはがしたものの、その怒りは今田へと向いたといい、岡村は「（宮迫が）号泣しながら『アンタのせいや！』とか言い出して」とカオスな状況を説明。「あの時僕、殺されると思って、今田さんは命の恩人や思って」と感謝しつつ、後日、その事件の反省会のような会が開かれ、それがアローン会の結成につながっていったことを明かした。