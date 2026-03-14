乃木坂46遠藤さくら、投げキッス＆眩しい笑顔で会場魅了 ベレー帽×ネクタイがお似合い【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の遠藤さくらが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】乃木坂46人気メン、ネクタイをおしゃれに着こなす
ベレー帽を被ったファッションで眩しい笑顔を見せた遠藤。イエローのチュールスカートにブラウスとネクタイを合わせ、最後には投げキッスをした。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46人気メン、ネクタイをおしゃれに着こなす
◆遠藤さくら、笑顔輝くランウェイ
ベレー帽を被ったファッションで眩しい笑顔を見せた遠藤。イエローのチュールスカートにブラウスとネクタイを合わせ、最後には投げキッスをした。
◆「TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】