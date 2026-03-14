中村倫也「TGC」シークレットで初登場「ドリステ」NAZE＆TORINNERの応援に駆けつける【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の中村倫也が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」にシークレットゲストとして出演した。
【写真】中村倫也「今日は顔かっこいい」普段とは異なるメイクを施した姿
13日に最終回を迎えたばかりのTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」から誕生したNAZEとTORINNERが「TGC」にてライブパフォーマンスを披露。同ドラマにて元天才音楽プロデューサー役を演じていた中村、NAZEのマネージャー役を担当した池田エライザは2組の応援に駆けつけ「盛り上げようと思ってきました！」「大歓声で迎えてあげてください！」と観客に呼びかけた。また、中村は「あまりにもスーパーモデルメイクすぎて若干動揺してるんですけれども、ちょっと今日は顔かっこいいです」と普段とは異なるメイクを施されていることを明かし、笑顔を見せていた。
パフォーマンスを終えた2組は、中村と池田の応援に喜び。この日がラストライブとなるTORINNERは「最後に揃って皆様の前に立てることがすごい嬉しいです」と口に。なお、中村はこの日が「TGC」初出演となった。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】中村倫也「今日は顔かっこいい」普段とは異なるメイクを施した姿
◆中村倫也「TGC初登場」
13日に最終回を迎えたばかりのTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」から誕生したNAZEとTORINNERが「TGC」にてライブパフォーマンスを披露。同ドラマにて元天才音楽プロデューサー役を演じていた中村、NAZEのマネージャー役を担当した池田エライザは2組の応援に駆けつけ「盛り上げようと思ってきました！」「大歓声で迎えてあげてください！」と観客に呼びかけた。また、中村は「あまりにもスーパーモデルメイクすぎて若干動揺してるんですけれども、ちょっと今日は顔かっこいいです」と普段とは異なるメイクを施されていることを明かし、笑顔を見せていた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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