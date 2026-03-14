日向坂46小坂菜緒、花束×ガーリーコーデで甘さ全開「リアルお姫様」「ビジュ強い」と視線集中【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】日向坂46の小坂菜緒が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】小坂菜緒「リアルお姫様」ガーリーコーデで「TGC」登場
小坂は、チェック柄のジャケットにフリルスカートを合わせたガーリーなコーディネートで登場。胸元の大きなリボンがアクセントになった。ランウェイトップでは手に持っていたブーケを顔に近づけ、観客の視線を奪った。
ネット上では「可愛すぎ」「リアルお姫様」「ビジュ強い」「天使」と反響が寄せられている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】小坂菜緒「リアルお姫様」ガーリーコーデで「TGC」登場
◆小坂菜緒、ガーリーコーデで甘さ全開
小坂は、チェック柄のジャケットにフリルスカートを合わせたガーリーなコーディネートで登場。胸元の大きなリボンがアクセントになった。ランウェイトップでは手に持っていたブーケを顔に近づけ、観客の視線を奪った。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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