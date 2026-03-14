１４日の中山１１ＲアネモネＳ・リステッド（芝１６００メートル）で、１２番人気のルールザウェイヴ（牝３歳、宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）が、原優介騎手を背に２番手からの競馬で２着に粘り、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）の優先出走権を獲得した。

中山マイルでは不利と言われる大外１６番枠からのスタート。宮田調教師は「ジョッキーがうまくポジションを取りに行って、２番手の収め方もすごく上手に乗ってくれた」と原騎手の手腕を称賛した。４コーナーで先頭に立つが、直線では「ソラを使って、究極に右にもたれた」と鞍上が悔しそうに振り返る。勝ち馬には３馬身離されたが、３着には１馬身１／４差をつけた。課題を見せながらも、キャリア２戦目で“Ｇ１切符”をつかむあたりに、大きな可能性を感じさせる。

宮田師は「勝った馬は強かったですが、今できる最高の走りをしてくれました」と高く評価。今後は「状態に問題なければ桜花賞に行きたいと思います」と明言した。

近親に１５年の２冠馬ミッキークイーンや、半兄に２４年小倉大賞典勝ち馬のエピファニーがいる血統馬。「お兄ちゃんも古馬になってから重賞を勝って、伸びしろのある血統ですからね」とトレーナー。キャリア３戦目で迎える桜の舞台でも、あっと言わせる走りを見せる。（三戸 達也）