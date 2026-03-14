人気声優の抜群スタイルにファンは釘付けだ。

声優・上坂すみれが１４日までに自身のインスタグラムを更新。「きんようび〜！皆さま、今週も大変おつかれさまでしたっ！」と書き出すと、白地に赤いハート柄が描かれたブラウスに赤いスカート姿をアップした。

「今週の上坂さんは…なんと３月２９日（日）両国国技館にて開催される東京女子プロレスさまの『ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＮＣＥＳＳ釻２６』に出場することが決定しました〜！ほええ！！どういうわけか、ふしぎなサーベルを手に持った瞬間…闘志が湧いてきてしまったのです！私が学生の頃からタイガージェットシン選手が好きだから…？！サーベル殴打攻撃に憧れていたから…？！」と告知。「お写真はボイスキットフェスティバルの夜の部で着ていたお衣装〜！ハートのブラウスがとってもかわいかろう〜！皆さまの好きなプロレス選手とか技など知りたい〜！よければコメントで教えてくださいませ！それでは皆さま、すこやかで楽しい週末をお過ごしくださいませっ！」とつづり、自撮りショットや全身ショットを披露した。

この投稿にファンからは「かわいいお写真ありがとうございます！」「ハートと赤似合ってて素敵です」「かわいいいいいい！！」「あらかわいい」「相変わらずかわいい」「すみれさん好きです〜」などのコメントが寄せられている。