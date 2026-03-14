第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）に出走するアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）が今年、初戦を迎える。同馬を４つのポイントからチェックする。

【戦歴】

６戦２勝。勝ったのは未勝利（小倉・芝１８００メートル）とコスモス賞（札幌・芝１８００メートル）。２走前の京都２歳Ｓ（京都・芝２０００メートル）はジャスティンビスタの２着。前走のホープフルＳ（中山・芝２０００メートル）はロブチェン、フォルテアンジェロに次ぐ３着。

【鞍上】

４戦連続で岩田康誠騎手の騎乗となる。コンビでの勝ちはまだないが、京都２歳Ｓで２着、前走のホープフルＳも３着と、自在に立ち回って息の合うところを見せている。追い切り日以外にも積極的にまたがり、コミュニケーションを取っている。

福永調教師は３走前から騎乗する鞍上に、全幅の信頼を寄せる。「調教に乗るのも好きで、引き出しもある。経験則からどういう調教をかすと、馬にどういう変化が現れるかをわかっている」。その言葉通り、近２走は走りに安定感が増し、京都２歳Ｓ（２着）、ホープフルＳ（３着）と着実に進化を遂げている。

岩田康騎手は「明らかに良くなってきているのを実感する日々が本当にうれしいんです。前走から体が大きくなって、４６０キロほどの馬体重以上のボリューム感。フォームもダイナミックになってきました。今週の最終追い切りは坂路でサラッと。もっとやってもいいかなと思いましたが、走り自体は非常によかったですし、満足しています」と手応えも、「正直、仕上げとしては七分ぐらいです。それでも、ここは勝たないといけないレース」とスポーツ報知に連載中のコラム【岩田康誠の熱血！！競馬道】で意気込みを語った。

【仕上がり】

４日の１週前追い切りも主戦・岩田康誠騎手が手綱を執った。栗東・ＣＷコースを６ハロン８３秒３―１１秒０と鋭い伸び。福永調教師は「いい動きだね。以前は暴れる面もあったけど、フラットワーク（準備運動）でも落ち着きがあるし、精神的に成長している」と表情を緩めた。

１１日、岩田康騎手を背に、ゆったりと栗東・坂路を単走。ラスト１ハロンは前肢をパワフルに素早く動かし、５５秒５―１２秒０で駆け抜けた。福永調教師は「非常に運動効率が上がって、ジョギングみたいな感じで速いタイムを出せたというのは体の使い方が良くなっているということ」とうなずいた。

鞍上も成長を感じ取っている。「ホープフルＳの時はもたれてたけど、まっすぐ走れるようになりつつある」。本番の皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝２０００メートル）へ向け、出来は７割程度と明かすも「体の幅も出てきて、中身も伴ってきた」とジャッジした。

【舞台適性】

今回は初の中山芝・１８００メートルとなるが「キャリアは豊富でいろんな経験がある。流れに任せた競馬をできるのは強み」と福永師は話す。

前走のホープフルＳでは坂を上って一度先頭に出たように、直線の短い中山向きの機動力も魅力。２戦２勝の１８００メートルも自信を深める要因だ。「ジョッキーが楽しみにしてくれているのが、（こちらとしても）楽しみです」とトレーナー。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。