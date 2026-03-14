相模原クロスカントリーが１４日、相模原市の相模原ギオンスタジアム付設クロスカントリーコースで行われ、大学・一般男子の部８キロは、青学大の小河原陽琉（２年）が２３分４８秒で優勝した。「優勝のゴールテープを切るのは１年生の時の箱根駅伝以来。優勝のゴールテープを切るのはやはり気持ちいいですね」と笑顔を見せた。

小河原は１年時の第１０１回箱根駅伝では最終１０区（２３キロ）で歴代２位の１時間８分２７秒の好記録で区間賞を獲得して優勝アンカーとなった。今年の第１０２回箱根駅伝では１区を担い、区間１６位と苦戦。それでも、青学大は「シン・山の神」黒田朝日（４年）らの力走で３年連続９度目の優勝を飾った。２月２８日に東京・港区のホテルで行われた祝勝会では「大ブレーキした小河原です。このように笑い話にさせてくれた２区から１０区の選手に感謝しています。来年は主力として優勝に貢献できるように頑張ります」とあいさつ。ユーモアの中にも３年目にかける強い意気込みを示した。

この日、小河原は積極的に先頭を走り、そのまま勝ちきった。「追い込むことができました。１００％近く出力しました」と充実の表情でレースを振り返った。

２６年度、青学大は箱根駅伝４連覇と区切りの１０度目の優勝を目指す。「ぼくたち新３年生世代がもっと頑張らないといけない。今のままでは箱根駅伝優勝にはほど遠いと思っています。僕は３区を走ってチームに貢献したいです」と小河原は表情を引き締めて話した。

この日、７位だった新主将の中村海斗（３年）は「粘り強さや努力を示していきたい」と新シーズンにかける思いを明かした。

レース会場の相模原ギオンスタジアムから青学大の東京・町田市の選手寮まで約７キロ。１週間前に入寮したばかりの新入生はスタッフが運転する車に乗って帰る中、新２年生以上の選手は当たり前のように走って帰った。

◇相模原クロスカントリー上位成績

▽大学・一般男子の部８キロ

＜１＞小河原陽琉（青学大２年）２３分４８秒

＜２＞安島 莉玖（青学大２年）２３分５２秒

＜３＞黒田 然 （青学大２年）２３分５６秒

＜４＞鳥井 健太（青学大３年）２４分５秒

＜５＞松田 煌希（青学大２年）２４分９秒

＜６＞神邑 亮佑（青学大１年）２４分１６秒

▽ジュニア（高校生）男子の部５キロ

＜１＞古川 陽樹（岩手・盛岡大付高３年、青学大新入生）１５分４秒

＜２＞藤岡孝太郎（兵庫・須磨学園高３年、青学大新入生）１５分９秒

＜３＞大藪 遙斗（埼玉・東農大三高３年、青学大新入生）１５分２２秒

＜４＞森本 幸喜（神奈川・東海大相模高３年、東海大新入生）１５分２５秒

＜５＞栗林凛太朗（埼玉・花咲徳栄高３年、青学大新入生）１５分２７秒

＜６＞藤井幸太郎（神奈川・東海大相模高３年、東海大新入生）１５分２９秒