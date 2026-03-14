横浜ＦＭ・大島秀夫監督「最初から集中して気持ちを出して戦えた」千葉に２―０で最下位脱出

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節 横浜ＦＭ２―０千葉（１４日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで千葉とＪ１の舞台で１７年ぶりに対戦し、２―０で勝利した。試合前は東地区最下位だったが、勝ち点６で７位に浮上した。

大島秀夫監督は「最初から集中してチームとして気持ちを出して戦えたと思う。ホームのサポーターのみなさんに向かってゴールを決めて喜びあえたのは本当によかった。選手が最後まで戦ってくれたことにうれしく思う」と笑顔をみせた。

指揮官はボランチの木村卓、山根が攻守で相手を上回ったことをたたえ「木村に関しては長いケガを乗り越えて前節半分出場してパフォーマンスはよかったですし、彼の特徴は中盤での強度、局面で自分のほうにもっていける力がある。いい持ち味を出してくれた。山根も今まで言われていた課題のところで強さも出てきている。クオリティーを持っている選手なので、今度はより決定的なゲームを決めるような活躍ができればもっと良くなっていくだろうと思う」と両選手をねぎらった。

前節はＦＣ東京に０―３と完敗。今節に向けては「まずシンプルに基礎基本に立ち返ることをやった」と修正点を語り、「やっぱり楽しては勝てない。練習から基礎基本、ハードワークするというところしっかり出していく。まずはそこからやるしかないし、選手は練習からそのプレーを見せてくれていた。今日は集中したハードワークしたプレーを出してくれると信じていた」と安堵（あんど）した表情をみせた。