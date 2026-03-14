醬油を買いに出たまま戻らないツマの捜索願を出しにいく夫。最悪の事態も考える夫に警察官からの予想外の質問

「夫 嫌い」「夫 殺す」

以前、検索画面に「妻」と打ち込むと、次に「誕生日プレゼント」「クリスマスプレゼント」というワードが勝手に上がってくるのに、「夫」と入れてみると、「嫌い」「殺す」など、物騒な言葉が続く、という投稿があった。

検索よりもAIに訊くご時世となって、変化もあっただろうが、Xやスレッドを見ると、夫の言動に腹を立てている妻がいかにたくさんいるかが、よくわかる。

なのに、男性側はそれにほとんど気づいている様子がない。妻なら、「うちのこと？」と思うような内容も、夫は「うちには関係ない」とばかり安心しきっているようだし、たとえ妻が抗議しても、二言三言返して黙らせ、もうこれで済んだかのようにふるまう（というふうに読める投稿がとても多い）。

だが、黙ったからと言って納得したわけではない。納得できないから、SNSにあげているのだ。

『うちのツマ知りませんか』（野原広子著/はちみつコミックエッセイ）は、まさにこうした妻の不満が結集した物語だ。

結婚30年、仲良く暮らしていたはずのツマが「お醤油を買いに行ってくる」と出かけたきり、戻ってこない。

「誘拐か」「もしかして呆けてしまったのか」不安になった夫・康は、パート先を訪ね、警察にも相談するが、康が期待する反応は得られない。

なぜなら世の中は「夫 嫌い」「夫 殺す」が象徴する夫婦関係に嫌気がさし、夫のもとから離れたいと考える女性がわんさかおり、パート先の主婦たちも警察官もそうした事情は、康よりずっとよく知っているからだ。

ツマのサンダルが橋の上で見つかったという連絡に焦る康。だが警察官は落ち着いた様子で質問を重ねる。

「夫婦仲はどうでしたか」「円満でしたか」「思い当たる節はないんですか」

戸惑う康の表情に胸のすく思いを持つ「妻」は、少なくないだろう。

なぜ、妻と夫の感じ方に、これほど大きなギャップがあるのか。著者の野原広子さんに聞いてみた。

妻に関心を払わない夫

――家出するまで追い詰められたであろうヨシ子に対し、夫の康は、青天の霹靂というか、自分がツマにストレスを与えているなどとは考えたこともない様子でした。SNSなどを見ても、康に近い男性がわんさかいるようです。なぜ男性は妻の気持ちに気づかないのでしょう。

「男性って、うちの奥さんはいつまでも俺のこと好きだよね、って思っているような節があると思いませんか。あれはどこから来る自信なんだろう。妻にそんなに関心を払っていないから、妻の気持ちがわからないのかもしれません。漫画の康も、ツマについて何も知りません。着ていたパジャマも友だちがいるのかも、何も知らない。関心を払ってこなかったから。

なのに、自分はいい夫と思えるのは、やるべきことはちゃんとやっていると思っているからなのでしょうね。ちゃんと働いているし、ローン払ってるし、家族にご飯食べさせているし……。自分の父親がやっていたことは、自分はちゃんとやれている、だから自分はいい父親なんだって思えてしまう。昭和初期の自分の父親の価値観からアップデートできていない感じ。

一般的に男性は、アップデートが遅いというか、なかなかできない人が多い気はします」

――そんな無神経な夫に怒りを覚える妻たちに、なにかアドバイスがあれば、お願いします。

「う〜ん、うちも離婚したので。

ただ、男性は本当に大変なことにならないとわからないかもしれないな、とは思います。男の子と女の子の両方を育ててみて、全然違うなあと、感じました。女の子の器用さに比べて、男の子は単純というか、痛い目にあって、ようやく気が付く。まあ、素直でかわいくはあるんですけど。

子育てを通してそれがわかっただけでも、ちょっと寛大になれた気がします。

息子がまだ小さいころに、お母さん、お母さんって言われた記憶が私を大らかにしてくれたというか。ただ息子は許せても、夫は許せない、というのはありましたが（笑）」

◇妻の行方不明や家では多いと言う警察官の言葉に、納得のいかない表情を浮かべる康。数日前に「これからもずっとふたりで仲よくしような」に、ヨシ子がうなづいた、というのなら、なぜヨシ子は戻ってこないのか。

第3話に続く。

【第1話】夜「お醤油買ってくる」と家を出たツマが帰ってこない。パート先に聞いた「夫が知らなかった」ツマの決断