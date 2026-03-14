【TGC】小池百合子東京都知事、約9年ぶりTGC出演で金コーデ サプライズに会場どよめき
東京都知事・小池百合子氏が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に、『TGC 2017 S/S』以来約9年ぶりに出演した。
【写真】楽しそう！笑顔をみせる小池百合子都知事
小池都知事が登場すると、会場にはどよめきが起こった。ラメが光るセットアップの上からゴールドのショールをまとい、長いパールネックレスを首元に重ね、きらびやかなコーディネート。
「女性活躍の輪 〜Women in Action〜」（WA）を旗印に、若者支援、結婚・子育て支援など多様なライフステージに寄り添う施策を通じて、女性も男性も一人ひとりが自分らしく輝くことができる社会の実現に取り組んでいる小池都知事は、この取り組みを紹介しつつ「“WC”じゃないですよ」とユーモアをまじえ和ませた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】楽しそう！笑顔をみせる小池百合子都知事
小池都知事が登場すると、会場にはどよめきが起こった。ラメが光るセットアップの上からゴールドのショールをまとい、長いパールネックレスを首元に重ね、きらびやかなコーディネート。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。