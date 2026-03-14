こうぶつヲカシ春限定♡SNSで話題の宝石みたいな琥珀糖ギフト

宝石や鉱物のような美しさで人気の琥珀糖「こうぶつヲカシ」シリーズから、春限定の新作「春のプリズムのカケラ」が登場。2026年3月13日より公式オンラインストアで販売。箱を開けると、プリズムの光がこぼれたような色とりどりの琥珀糖が並び、まるで宝石箱のような世界が広がる一箱。春のギフトや自分へのご褒美スイーツにもぴったりの限定商品です♡

宝石みたいな琥珀糖

「こうぶつヲカシ」は、鉱物や宝石の美しさを和菓子で表現したハラペコラボの人気シリーズ。職人がひとつひとつ小刀で切り出して作るため、すべて形や色合いが異なるのが特徴です。

春のプリズムのカケラ

価格：3,980円(税込)

今回登場する春限定「春のプリズムのカケラ」は、春のやわらかな光がプリズムを通り、色とりどりの光のカケラになった情景を表現。

箱を開けると透明感のある琥珀糖が並び、まるで宝石箱のような美しい世界が広がります。

外側はシャリっと、中はやわらかい独特の食感で、フルーツの香りを閉じ込めたやさしい甘さが楽しめる和スイーツです。

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春限定の特別デザイン

春限定商品「春のプリズムのカケラ」は、プリズムの光をイメージしたグラデーションカラーの琥珀糖を詰め合わせた特別なボックス。

中央にはガラスの切り子のような形の琥珀糖に金箔をあしらい、水晶のような輝きを表現しています。

パッケージはピンク箱・白箱の2種類を用意。ピンク箱限定200箱、白箱限定200箱の数量限定商品です。

春の贈り物にもおすすめ

やわらかな春カラーの琥珀糖は、セレモニーシーズンのギフトにもぴったり。入学祝いや卒業祝い、送別ギフトなど、感謝やお祝いの気持ちを伝える贈り物としてもおすすめです。

販売時期：2026年3月13日販売開始

販売予定数：ピンク200箱／白200箱

※販売予定数に達し次第終了

購入方法：ハラペコラボ公式オンラインストア

店頭販売：ハラペコラボ福岡店

所在地：〒815-0073福岡県福岡市南区大池1-26-7義道ハイム1F

営業時間：10:00～17:00

定休日：日、祝日（不定休）

TEL：092-710-1136

春を感じるご褒美スイーツ♡

宝石のような美しさでSNSでも人気の「こうぶつヲカシ」シリーズから登場する春限定の琥珀糖「春のプリズムのカケラ」。透明感のある色彩ときらめくデザインは、箱を開けた瞬間に心が躍る特別なスイーツです。自分へのご褒美はもちろん、入学祝いや送別など春の贈り物にもぴったり。数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください♡