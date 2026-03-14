【TGC】櫻坂46守屋麗奈、“うさぎちゃん”なあざとメイクで魅了 華奢さ際立つボリューミーなシャツ着こなす
櫻坂46の守屋麗奈が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。
【全身ショット】かわいすぎ！ポニーテールを揺らしながらランウェイした守屋麗奈
守屋は、TGC（東京開催）初登場となる「Outfitter lab」のステージに登場。前面にリボンを配した、華奢さ際立つボリューミーなライトブルーのシャツに、赤のドット柄のスカートで個性的あふれるコーディネート。目元は赤みのつよいピンクのアイシャドウでまるで上気したよう。白レースのリボンを結び三つ編みしたポニーテールに手を添え、まるで“うさぎちゃん”なあざとい目線で魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】かわいすぎ！ポニーテールを揺らしながらランウェイした守屋麗奈
守屋は、TGC（東京開催）初登場となる「Outfitter lab」のステージに登場。前面にリボンを配した、華奢さ際立つボリューミーなライトブルーのシャツに、赤のドット柄のスカートで個性的あふれるコーディネート。目元は赤みのつよいピンクのアイシャドウでまるで上気したよう。白レースのリボンを結び三つ編みしたポニーテールに手を添え、まるで“うさぎちゃん”なあざとい目線で魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。