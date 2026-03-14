【嫁ぎ先の天然家族2】御年77歳！義母、認知症を自覚？「度を超した天然」＜第1話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。あれから時が経ち、義母は御年77歳です。
第1話 天然義母は77歳
【作者コメント】
ちなみに義母が「いよいよ私も認知症なのかも！」と心配になったきっかけは、「90-3」の回答が「86」で間違ってただけ。（87が正解）
これで認知症を心配するなら、私の方がよっぽど心配って言ったんですよ。
だって、あれが出てこなかったんですよ。ほらあれ。なんかアボカドと一緒に食べるやつ。なんだっけ。あれ。
「若者」みたいな名前のやつ。なんだっけなぁ……とモヤモヤ。あとで「ワカモレ」と思い出して、義母と大笑いしました。
編集・井伊テレ子
第1話 天然義母は77歳
【作者コメント】
ちなみに義母が「いよいよ私も認知症なのかも！」と心配になったきっかけは、「90-3」の回答が「86」で間違ってただけ。（87が正解）
これで認知症を心配するなら、私の方がよっぽど心配って言ったんですよ。
だって、あれが出てこなかったんですよ。ほらあれ。なんかアボカドと一緒に食べるやつ。なんだっけ。あれ。
「若者」みたいな名前のやつ。なんだっけなぁ……とモヤモヤ。あとで「ワカモレ」と思い出して、義母と大笑いしました。
編集・井伊テレ子