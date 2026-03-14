【TGC】本田響矢、めがねビジュアル披露 地鳴り級の大歓声
俳優の本田響矢が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】かっこよすぎる…！ジャッケット姿で登場した本田響矢
本田は「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」のステージに登場。めがねを着用したビジュアルに観客からは地面が揺れるほどの大歓声が上がった。
金髪とジュエリーが映えるグレーのセットアップを着こなし、ランウェイを闊歩した本田。ステージトップではめがねをクイっと上げるしぐさも。悲鳴が上がる中、口角をわずかに上げ、会場中の視線を集めた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】かっこよすぎる…！ジャッケット姿で登場した本田響矢
本田は「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」のステージに登場。めがねを着用したビジュアルに観客からは地面が揺れるほどの大歓声が上がった。
金髪とジュエリーが映えるグレーのセットアップを着こなし、ランウェイを闊歩した本田。ステージトップではめがねをクイっと上げるしぐさも。悲鳴が上がる中、口角をわずかに上げ、会場中の視線を集めた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。