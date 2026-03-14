Netflix週間視聴ランキング（シリーズ）：WBC効果で『地面師たち』が8位に浮上【3/2/26 - 3/8/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（3月2日〜8日）を発表。シリーズ作品は、1位に人気アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」がランクイン。続く2位には格闘アニメ『刃牙道』、3位には『葬送のフリーレン』シーズン2が入り、アニメ作品が上位を占めた。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
4位には、ハン・ジミンとイ・ジュニョクが主演する大人のオフィスロマンス『わたしの完璧な秘書』が初登場。さらに5位には、世界24の国・地域でTOP10入りを果たしている『サラ・キムという女』（全8話）がランクインし、韓国ドラマの存在感も示した。
この週の注目は8位に入った『地面師たち』。Netflixが13日に発表した、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕にあわせて実施した「応援キャンペーン」（集計期間：2026年2月19日〜3月9日）で新規加入したユーザーの視聴作品ランキングTOP10において、試合および関連作品を除いたシリーズ部門で1位を獲得。
本作は、実際に起きた不動産詐欺事件をモデルにした新庄耕による同名小説を原作に、綾野剛と豊川悦司のダブル主演、大根仁監督の演出で映像化されたクライムサスペンス。2024年7月よりNetflixで独占配信され、国内では6週連続でランキング1位を記録。さらにグローバル週間ランキング（非英語作品部門）でもTOP10入りし、最高2位（2024年8月12日〜18日）まで上昇するなど、海外でも高い関心を集めたことも話題となった。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（3月2日〜3月8日）
1：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（トップ10入り週数：9）
2：刃牙道（2）
3：葬送のフリーレン シーズン2（7）
4：わたしの完璧な秘書（1）
5：サラ・キムという女（4）
6：地獄楽 シーズン2（7）
7：黒服物語（1）
8：地面師たち（19）
9：【推しの子】 シーズン3（7）
10：正反対な君と僕（7）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
4位には、ハン・ジミンとイ・ジュニョクが主演する大人のオフィスロマンス『わたしの完璧な秘書』が初登場。さらに5位には、世界24の国・地域でTOP10入りを果たしている『サラ・キムという女』（全8話）がランクインし、韓国ドラマの存在感も示した。
本作は、実際に起きた不動産詐欺事件をモデルにした新庄耕による同名小説を原作に、綾野剛と豊川悦司のダブル主演、大根仁監督の演出で映像化されたクライムサスペンス。2024年7月よりNetflixで独占配信され、国内では6週連続でランキング1位を記録。さらにグローバル週間ランキング（非英語作品部門）でもTOP10入りし、最高2位（2024年8月12日〜18日）まで上昇するなど、海外でも高い関心を集めたことも話題となった。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（3月2日〜3月8日）
1：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（トップ10入り週数：9）
2：刃牙道（2）
3：葬送のフリーレン シーズン2（7）
4：わたしの完璧な秘書（1）
5：サラ・キムという女（4）
6：地獄楽 シーズン2（7）
7：黒服物語（1）
8：地面師たち（19）
9：【推しの子】 シーズン3（7）
10：正反対な君と僕（7）