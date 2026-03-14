◇F1第2戦 中国GP 予選（2026年3月14日 上海国際サーキット＝1周5.451キロ）

予選が行われ、今季2年目を迎えたメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1分32秒064で自身初のポールポジション（PP）を獲得した。19歳6カ月と17日でのPPはセバスチャン・フェテル（ドイツ）の21歳2カ月11日を更新する史上最年少記録。0.222秒差の2番手は同僚のジョージ・ラッセル（英国）で、メルセデス勢が開幕戦オーストラリアGPに続いてフロントローを独占した。

3番手にはアントネッリから0.351秒差でフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）がつけた。同じフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が4番手で、2列目はフェラーリ勢が並んだ。昨季総合王者のマクラーレンのランド・ノリス（英国）は6番手。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は8番手にとどまった。

今季からホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチンはフェルナンド・アロンソ（スペイン）が19番手、ランス・ストロール（カナダ）が21番手でいずれも予選1回目（Q1）敗退。今季新参戦のキャデラックもバルテリ・ボッタス（フィンランド）が20番手、セルヒオ・ペレス（メキシコ）が22番手に沈み、2回目（Q2）へ進めなかった。

▼アントネッリ とてもスムーズなセッションだったので本当に満足しています。ジョージ（ラッセル）がトラブルを抱えていたけど、僕は集中力をキープして良いラップタイムを出すことに専念していました。

▼メルセデスのトト・ウォルフ代表 多くの人が、あの少年はメルセデスに乗るには若すぎると言っていたが、彼はよくやった。最年少PPとは今聞いたばかりだ。キミがPPを獲得できて本当にうれしい。ジョージは電気系統のトラブルだったようで、ラップを走れなかったのは残念だ。

▽予選順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ラッセル（メルセデス）

(３)ハミルトン（フェラーリ）

(４)ルクレール（フェラーリ）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)ノリス（マクラーレン）

(７)ガスリー（アルピーヌ）

(８)フェルスタッペン（レッドブル）

(９)ハジャー（レッドブル）

(10)ベアマン（ハース）

＜以下Q2敗退＞

(11)ヒュルケンベルク（アウディ）

(12)コラピント（アルピーヌ）

(13)オコン（ハース）

(14)ローソン（レーシングブルズ）

(15)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(16)ボルトレート（アウディ）

＜以下Q1敗退＞

(17)サインツ（ウィリアムズ）

(18)アルボン（ウィリアムズ）

(19)アロンソ（アストンマーチン）

(20)ボッタス（キャデラック）

(21)ストロール（アストンマーチン）

(22)ペレス（キャデラック）