4²¯±ß¶¯Åð¡¢°Û¤Ê¤ëÁÈ½êÂ°¤ÇÏ¢·È¡¡Âç¶âÁÀ¤¤Ìò³äÊ¬Ã´¤«¡¢·Ù»ëÄ£
¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î4²¯±ß¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Ë½ÎÏÃÄ´´Éô3¿Í¤ò´Þ¤àÃË7¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£´´Éô¤é¤Ï»³¸ýÁÈ¡¢½»µÈ²ñ¡¢¶ËÅì²ñ¤È°Û¤Ê¤ëÁÈ¤Î½êÂ°¤À¤¬¡¢»ö·ï¤Ç¤ÏÌò³äÊ¬Ã´¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏ¢·È¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍø³²¤¬°ìÃ×¤¹¤ì¤Ð¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ±Ä£¤ÏÂç¶â¤ÎÍ¢Á÷¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¡¢Æ¨Áö¼Ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁ´ÍÆ²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Îµ®¶âÂ°Å¹¤äÊõ¾þÅ¹¤¬ÊÂ¤ÖÂæÅì¶è¤Î¸æÅÌÄ®¥¨¥ê¥¢¡£1·î29ÆüÌë¡¢¼Ö¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿4²¯±ßÄ¶¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Î1¿Í¤Ï¡Öµ®¶âÂ°Å¹¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ±ß¤ò¹á¹Á¤Ë±¿¤ó¤ÇÎ¾ÂØ¤¹¤ë»Å»ö¡×¤ÈÆ±Ä£¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£