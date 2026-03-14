巨人のプロ7年目・山瀬慎之助捕手（24）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。キャンプ中に発生した悲しいエピソードを明かした。

この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された山瀬。今季から2025年ドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）、同5位・小浜佑斗内野手（24＝沖縄電力）らが加わったこともあり、2001年度生まれの同学年で2月6日に“同級生会”という名の食事会を開こうとしたという。

巨人の2001年度生まれは井上温大投手（24）、堀田賢慎投手（24）、西舘勇陽投手（24）に育成ドラフト1位左腕・冨重英二郎投手（24＝BC神奈川）もおり、同学年7人の絆を深めるのが食事会の狙い。山瀬はLINEグループもつくり、6人にメッセージを送った。

だが…。

「まず返信がゼロなんですよ」とまさかの展開。

番組が山瀬に実際のLINE画面を見せてもらうと、1月20日に「同級生がんばろ〜」「2月6日01会しよかなって思ってるんで、日程的にきつい人とかいたら言ってください！」と送るも無視され、2月5日に「明日18.30、●●（店名）で！」「竹丸で予約してます」と送ったものも全員が既読スルーだった。

「ひどくないっすか？」。自ら幹事を買って出たのに無視された山瀬は苦笑いの奥に悲しみをにじませ、「井上温大と（堀田）賢慎と冨重。この3人は（食事会にも）来なかったっす」と肩を落とし、辻岡アナから「これは大事件ですね」となぐさめられると、「悲しいっす」と必死に笑顔をつくっていた。