なごみ、オフショル×ミニ丈から美スタイル輝く「着こなせるのすごい」「オーラ抜群」と反響続々【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】なごみ、白タイツから圧巻美脚スラリ
なごみは、オフショルダーのトップスに白タイツ、ミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートから美しい脚やデコルテを披露した。さらに、キャスケット帽を身につけ上品さをプラス。ステージトップではウインクを披露し、会場からは歓声が上がった。このランウェイを受け、ファンからは「着こなせるのすごい」「オーラ抜群」「可愛すぎ」「スタイル完璧」などと反響が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】なごみ、白タイツから圧巻美脚スラリ
◆なごみ、美脚披露
なごみは、オフショルダーのトップスに白タイツ、ミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートから美しい脚やデコルテを披露した。さらに、キャスケット帽を身につけ上品さをプラス。ステージトップではウインクを披露し、会場からは歓声が上がった。このランウェイを受け、ファンからは「着こなせるのすごい」「オーラ抜群」「可愛すぎ」「スタイル完璧」などと反響が上がっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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