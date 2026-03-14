昨年３月にＴＢＳを退社し、現在はフリーとして活動中の宇内梨沙アナ（３４）が１４日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。民放各局で相次ぐアナウンサーの退職について私見をつづった。

宇内アナは「アナウンサーの退職ってネット記事にされがちだけれど、私は満１０年で退職した際、他業種同期の友人（総合商社・金融・広告代理店・不動産など）から『１０年同じ会社にいるのすごい』と言われたほどで…。たしかに周囲の８割はすでに２〜３社目だったり独立していました。すでにそういう時代なんだと思います」と投稿。

フォロワーの書き込みに答える形で「業界や企業体質云々ではなく、会社中心から個人中心に変化している。ミレニアル世代はその狭間にいると思うけれど、フレキシブルな人が多い印象。もちろん、キャリアアップや自己実現のために、周囲の友人はみんな努力していて尊敬しています」と続けた。

さらに「下の世代ほど働く意識は変わってきていますよね。ただ、その個人中心が上向けば良いですが『静かなる退職』なんて言葉があるように…二分化していきそうです」と記して投稿を締めた。

宇内さんは昨年３月１２日付でＴＢＳを退社。入社１０年目の節目と２０２４年末の結婚を機にしたフリー転身について「自分の生活を大切にしたかった」と説明していた。