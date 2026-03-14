◆オープン戦 ＤｅＮＡ５―２ソフトバンク（１４日・横浜）

ソフトバンク・今宮健太内野手（３４）が「６番・遊撃」で先発出場し、２回１死二塁の先制打を含む３打数２安打。オープン戦の打率を３割６分４厘（２２打数８安打）とし、この試合は二塁で先発出場したライバル・野村勇内野手（２９）の打率２割９分６厘（２７打数８安打）に差をつけた。小久保裕紀監督は「反対方向に彼らしい打撃で。状態はいいですね。もともとショートの守備は安定感抜群なので。打つ方もしっかりアピールしてくれて。いい悩みですね、そこ（開幕ショート）は」とベテランの活躍に目を細めた。

今宮はキャンプ前に指揮官から野村と遊撃のレギュラーを争った上、二塁、三塁の守備も練習するように指示されていた。アピールが必要な立場で「与えられたところでやるべきことをやるだけなので。やるしかない。打たないといけない一択なので。しっかり結果を残すのみです」と、２週間を切った開幕へ表情を引き締めた。

一方の野村も２５年は１２６試合で打率２割７分１厘、１２本塁打と台頭し、打線に欠かせない存在になりつつある。二塁はＷＢＣ代表で、昨季の首位打者の牧原大成内野手（３３）がいる。うかうかしていられないのが、三塁・栗原陵矢内野手（２９）だ。４打席目に二塁打を放ったが、オープン戦の打率は２割３分３厘。同点の５回１死二、三塁では見逃し三振に倒れた。小久保監督は「二、三塁で二遊間が下がっているところでセカンドゴロ打ってくれるかなというところで見逃し三振。シーズン中なら、今日はあそこが敗因。（栗原の調子が）上がってこなければ当然、勇（野村）の方が状態良ければ、ショート・今宮、三塁・勇と考えないといけない。現時点でそうとは決めてませんけど。力のある選手なので最後、上げてくるとは思ってますけど」と、奮起を促し、開幕の三塁・野村の可能性まで言及した。

今宮がショートで開幕スタメンとなれば、１４年連続のプロ野球新記録。昨季までの１３年連続は、吉田義男、石井琢朗、鳥谷敬、坂本勇人といった歴代のレジェンドと並んでいる。