◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第６節 鹿島１―０川崎（１４日・メルカリスタジアム）

鹿島は川崎を１―０で下し、５連勝を飾った。０―０で迎えた後半３４分にＦＷレオセアラが決勝点を奪った。

＊ ＊ ＊

鹿島は戦列復帰となったＭＦ知念慶がベンチ入りし、それに伴って前節途中出場のＭＦ樋口雄太がスタメンに昇格。前節先発で２試合連続アシスト中のＭＦ柴崎岳をベンチスタートとし、樋口と三竿健斗のダブルボランチでスタートした。

前半は一進一退の攻防に。鹿島がボールを握る時間が長くなる中、両チームともにゴール前まで攻め込む場面は見られたが、決定機の数は限られた。前半はスコアレスでの折り返しとなった。

後半は立ち上がりから川崎ペースとなったが、鹿島は２１分に田川亨介と林晴己を投入し、徐々にオープンな展開となったところで２９分に樋口に代えて柴崎をボランチに入れた。

すると３４分、柴崎が右クロスをファーサイドでフリーだった鈴木優磨へ。左サイドに回っていたエースが中央へ折り返し、これをレオセアラが冷静に左足で流し込んだ。

柴崎はアシストこそつかなかったものの、３試合連続で決勝点を演出。鹿島の１０番が三度（みたび）試合を決めた。