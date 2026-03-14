タレントの中川翔子が14日、自身のインスタグラムを更新し、昨年9月に出産した双子ベビーに会いに来てくれた人気タレントとのショットを公開した。

「大好きな飯窪春菜ちゃん 双子に会いにきてくれたよーー」と書き出し、元モーニング娘。で女優・歌手として活躍する飯窪春菜と双子との4ショットを投稿。「はるなんありがとう、感激しました！生まれる2日前の巨大なお腹のとき以来に いまは生まれてはるなんに可愛がってもらえてニコニコ笑顔双子 不思議！！」とベビーたちもご機嫌だったと言い、「BTSのテテがすきなライオンさんぬいぐるみをプレゼントしてくれた！弟くんがお気に入りでずっとたたかってる！」と明かした。

「はるなんがモーニング娘。だった10代のときからお友達で、私の方がたくさん人生相談させてもらってます！」と関係を説明し、「思い出たくさん！はるなんに双子を抱っこしてもらう夢が叶いました！」と喜び。

「やっぱりかわいい人をわかるみたい、双子男子たち ニコニコして全然泣かないでご機嫌！クレヨンしんちゃんみたいだなあ！」と飯窪がベビーを抱っこするショットも披露した。

フォロワーからは「可愛いが渋滞してる」「6ヶ月だとまだ人見知りしないかもしれませんね ニコニコさんで４人共可愛い」「泣かないで抱っこされて偉い」「今日も可愛い 癒されます」などのコメントが届いている。