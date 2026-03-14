【TGC】希空、シルバーフレームの眼鏡からクールな表情 個性的なカジュアルコーデも見せる
希空が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。この日2回目となるランウェイを披露した。
【動画】辻希美&杉浦太陽&希空がTGCで親子初共演！LOVEマシーンを披露
1部で両親である杉浦太陽・辻希美とともにランウェイを披露し会場を盛り上げた希空は、TGC（東京開催）初登場となる「Outfitter lab」のステージで再登場。ワイドデニムのボトムスにフリル付きのシャツ、肩の大ぶりのリボンが印象的な個性的なコーディネート。シルバーフレームのメガネからクールな眼差しを見せ、幅広い表現力を見せつけた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【動画】辻希美&杉浦太陽&希空がTGCで親子初共演！LOVEマシーンを披露
1部で両親である杉浦太陽・辻希美とともにランウェイを披露し会場を盛り上げた希空は、TGC（東京開催）初登場となる「Outfitter lab」のステージで再登場。ワイドデニムのボトムスにフリル付きのシャツ、肩の大ぶりのリボンが印象的な個性的なコーディネート。シルバーフレームのメガネからクールな眼差しを見せ、幅広い表現力を見せつけた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。