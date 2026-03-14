緊迫するイラン情勢に伴う原油価格の上昇を受け、石川県内のガソリン価格が急騰している。

輸送コストがかかる奥能登地域では、１リットルあたりのレギュラーガソリンが２００円の大台に乗ったガソリンスタンド（ＧＳ）もあり、事業者や利用客からは事態の収束を願う声が上がる。

珠洲市内のＧＳでは、レギュラーガソリンが１リットルあたり２０１円に達した。前日から２９円の大幅値上げに、軽トラックの給油に訪れた土木業の男性は「値段を見てびっくり。早く下がってほしい」と驚いていた。須磨一彦所長は「復興関係の利用客も多く、燃料を切らすことだけは避けたい」と語った。

１３日から値上げした金沢市のＧＳは、前日の１２日、少しでも安く給油しようとする車が詰めかけ、通常の２日分以上のガソリンを供給したという。

ガソリン暫定税率の廃止に向けて政府が石油元売り会社への補助金を引き上げた昨年１２月中旬には１３２円まで下落していたという。越田信哉所長は「安くなったさなかで心苦しい」と漏らす。「店頭価格を１７０円程度に落ち着けたい」として、１９日に再開される国の補助金に期待を寄せた。