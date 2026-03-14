◇明治安田J1百年構想リーグ第6節 川崎F 0―1 鹿島（2026年3月14日 メルカリスタジアム）

東地区6位の川崎Fは敵地で首位の鹿島と対戦し、0―1で敗れた。

7日に予定されていた町田との第5節がACLEに伴う日程変更で延期となり、1日の水戸戦以来の試合。昨季から負傷離脱していたMF大島僚太とDF丸山祐市がそろって今季初出場で先発に名を連ねた。大島は昨年10月8日に柏と対戦したルヴァン杯準決勝第1戦で左長内転筋肉離れ。丸山は昨年8月23日のJ1名古屋戦で右膝内側半月板損傷で手術を受けていた。

開始2分には右サイドからMF家長昭博が上げた浮き球をペナルティーエリア内のMF脇坂泰斗が後方に落とし、大島が右足でシュート。期待を抱かせる立ち上がりとなった。丸山も体を張ったプレーで鹿島の激しい当たりに対抗。GKブローダーセンもピンチで好守を見せ、1点を争う競り合いになった。

後半途中の選手交代で左サイドから右に移ったMF伊藤達哉が後半32分と33分に立て続けにシュートを放つなど相手ゴールに迫った川崎Fだが、決定打を欠く展開。同34分に相手FWレオ・セアラに均衡を破られた。2季前まで川崎Fで黄金時代を築いた敵将・鬼木達監督率いる昨季J1王者の鹿島を相手に奮闘したが、そのまま0―1で痛い敗戦。消化が1試合少ない状況とはいえ、勝ち点9差をつけられた。