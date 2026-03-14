＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】“小柄美人”な五輪金メダリストの投げに芸人悶絶

大相撲中継の幕内冒頭、スタジオが凍り付く瞬間があった。小柄な体躯の五輪女子金メダリストが、挨拶代わりに放ったあまりにも鋭い投げ技に相撲タレントが悶絶。衝撃的な光景に対し、ファンから「これは放送事故w」と驚きの声が上がった一方、「ご褒美じゃね」などツッコミも寄せられた。

問題のシーンは七日目の幕内冒頭。この日、ABEMAゲスト解説として登場したのは、リオ五輪女子レスリング48キロ級金メダリストの登坂絵莉だ。身長152センチと小柄な彼女だが、登場するなり「力士の動きにフォーカスします！」と宣言するやいなや、隣にいた相撲タレントのあかつに対し、電光石火の「首投げ」を披露。不意を突かれたあかつは、なす術なく叩きつけられた。

あまりの破壊力に、あかつはしばらくの間、苦悶の表情を浮かべて沈黙。ようやく絞り出した声で「切れ味やば〜い」と息も絶え絶え。この事態に、実況の藤井康生アナウンサーは「いやいや切れ味ありましたよ、さっきの」と驚き、同じく解説の元横綱・若乃花の花田虎上氏も「いきなりスタートで首投げですよ（笑）。あんまり見ないですね」と、元アスリートの卓越した身体能力に舌を巻いていた。

この様子にABEMAファンも騒然。「いきなり投げられたw」「もう投げられてるw」「綺麗に投げられたw」といった声が上がったほか、羨望を込めた「ご褒美じゃね」というユーモア溢れるツッコミも寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）