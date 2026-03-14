ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

3月11日（水）に放送された第5話では、“伝説のレースクイーン”の異名を持つ女性参加者が熱烈アプローチを受ける場面があった。

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今回の第5話では、絶景のゴゾ島へショートトリップに出かけたメンバーたちに、「女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かう」というミッションが発動。

次の「3rdモテVOTE」まで、これが最後の2ショットチャンスだということも知らされた。

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絶景のベンチで男性を待つタレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）の元には、一途な思いを抱えた内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）が現れる。

たかしは、前回もえが格闘家のたいじゅ（白鳥大珠／30歳）と過激な「泥パックデート」に行ったことに嫉妬心を燃やしており、「俺ともえだけの思い出がほしい」「たいじゅに泥パックやられたのがモヤモヤしてて…上書きオイルしたいな」とまさかの願いを口にする。

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スタジオMCの霜降り明星・せいやが「上書きオイルって何やねん！」とツッコミを入れるなか、アロエオイルを取り出し、もえの手や腕、肩に丁寧に塗り始めたたかしは、「もえちゃんのことしか考えられなくなってて、めっちゃ大好きになってる」と後ろから力強くバックハグ。

そして「目つぶって」と、もえの頬に手を添えてキスを交わすことに。

もえを振り向かせるための熱烈なアプローチに、せいやが思わず「こらこら！」と声を張り上げた一方、同じくスタジオMCのYOUや谷まりあは「清々しい」「（もえに）刺さってほしい」とたかしにエールを送っていた。