3月13日、北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）から開幕した『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。開幕に先駆け、二宮和也が自身のSNSでツアー前日のリハーサルの様子を明かしている。

写真：二宮和也が投稿した、ツアー前日の様子

■ツアー前日リハーサル時のランチはご当地・海鮮丼

二宮は「見てくれ。信じられるかぃ？これが今日のお昼に頂いたんだせ？ 北海道記念に頂きました」というメッセージとともに投稿したのは、まぐろ、サーモン、ホタテ、カニが敷き詰められた海鮮丼。その上にはイクラとウニも乗った、ご当地グルメを食したようだ。

「（あまり海鮮が得意じゃない人間です）」とあるように、もともと海鮮は得意じゃなかったようだが、そんな二宮も驚くほどの豪華＆美味な海鮮丼だったに違いない。

■「残ってるのは結局チーム信号（メンカラ赤緑黄色の人）」

二宮は続けて、楽屋での嵐について言及。

「通しも終わり楽屋で飯食って ワイワイしてたけど 残ってるのは結局チーム信号（メンカラ赤緑黄色の人）」と明かした。この“メンカラ赤緑黄色の人”とは、赤＝櫻井翔、緑＝相葉雅紀、黄＝二宮和也である。

続けて、「多分明日も気付いたらチーム信号。多分ずっとチーム信号 笑」と綴っており、ずっと変わらない嵐の空気感が伝わってくる本投稿に「本当に尊い！」「チーム信号って響きが良い」などの声があがっている。

■嵐ツアー情報

ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」

3/13（金）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

3/14（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

3/15（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）

4/01（水）東京・東京ドーム

4/02（木）東京・東京ドーム

4/06（月）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

4/07（火）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

4/08（水）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

4/24（金）福岡・みずほPayPayドーム福岡

4/25（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

4/26（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

5/15（金）大阪・京セラドーム大阪

5/16（土）大阪・京セラドーム大阪

5/17（日）大阪・京セラドーム大阪

5/31（日）東京・東京ドーム