二宮和也が“チーム信号”エピソードと北海道グルメを公開！嵐5人で巡るツアー『We are ARASHI』開幕
3月13日、北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）から開幕した『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。開幕に先駆け、二宮和也が自身のSNSでツアー前日のリハーサルの様子を明かしている。
■ツアー前日リハーサル時のランチはご当地・海鮮丼
二宮は「見てくれ。信じられるかぃ？これが今日のお昼に頂いたんだせ？ 北海道記念に頂きました」というメッセージとともに投稿したのは、まぐろ、サーモン、ホタテ、カニが敷き詰められた海鮮丼。その上にはイクラとウニも乗った、ご当地グルメを食したようだ。
「（あまり海鮮が得意じゃない人間です）」とあるように、もともと海鮮は得意じゃなかったようだが、そんな二宮も驚くほどの豪華＆美味な海鮮丼だったに違いない。
■「残ってるのは結局チーム信号（メンカラ赤緑黄色の人）」
二宮は続けて、楽屋での嵐について言及。
「通しも終わり楽屋で飯食って ワイワイしてたけど 残ってるのは結局チーム信号（メンカラ赤緑黄色の人）」と明かした。この“メンカラ赤緑黄色の人”とは、赤＝櫻井翔、緑＝相葉雅紀、黄＝二宮和也である。
続けて、「多分明日も気付いたらチーム信号。多分ずっとチーム信号 笑」と綴っており、ずっと変わらない嵐の空気感が伝わってくる本投稿に「本当に尊い！」「チーム信号って響きが良い」などの声があがっている。
■嵐ツアー情報
ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」
3/13（金）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
3/14（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
3/15（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
4/01（水）東京・東京ドーム
4/02（木）東京・東京ドーム
4/06（月）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
4/07（火）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
4/08（水）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
4/24（金）福岡・みずほPayPayドーム福岡
4/25（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡
4/26（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡
5/15（金）大阪・京セラドーム大阪
5/16（土）大阪・京セラドーム大阪
5/17（日）大阪・京セラドーム大阪
5/31（日）東京・東京ドーム