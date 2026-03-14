【TGC】中村倫也、サプライズでTGC初出演 『DREAM STAGE』劇中グループ2組を応援
俳優の中村倫也が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』にサプライズ登場。TGCへの出演は初となる。
この日は、きのう13日に最終回を迎えたばかりのTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』SPECIAL STAGEから、同作品に出演したNAZEとTORINNER、2組のボーイズグループがライブパフォーマンスを披露すると発表されていた。
元天才音楽プロデューサー役を演じた主演の中村は、NAZEのマネージャー役を演じた池田エライザとともにスタンドの来賓席からサプライズ登場。前回の『マイナビ TGC 2025 A/W』にて記念すべき初パフォーマンスを披露し、ドラマとともにさらにパワーアップしたNAZEのTGCカムバック、そして、NAZEのライバルグループで、注目の若手俳優・岩瀬洋志が圧倒的センターを演じた期間限定の5人組ボーイズグループ・TORINNERのラストライブの応援に駆けつけた。
『DREAM STAGE』の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
この日は、きのう13日に最終回を迎えたばかりのTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』SPECIAL STAGEから、同作品に出演したNAZEとTORINNER、2組のボーイズグループがライブパフォーマンスを披露すると発表されていた。
『DREAM STAGE』の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。